Gemeenterapport Blankenberge: Nieuwe klemtonen, maar toch ook continuïteit

Blankenberge wisselde halfweg de legislatuur van bestuursploeg. Daphné Dumery (N-VA) moest opstappen en werd vervangen door huidig burgemeester Björn Prasse. De nieuwe ploeg zette enkele nieuwe zaken in gang, andere dossiers werden afgevoerd of bijgestuurd. Maar al bij al is er een zekere continuïteit.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Open VLD werd in oktober 2018 buitenspel gezet door Daphné Dumery (N-VA), die een meerderheid van 16 zetels vormde met sp.a en CD&V. Toen schepen Jurgen Content (Vooruit) genoemd werd in het gerechtelijk onderzoek naar prijsafspraken tussen stranduitbaters, ontnam Dumery hem zijn bevoegdheden, waarop Vooruit het vertrouwen in de coalitie opzegde en er met wisselmeerderheden werd bestuurd. In de zomer van 2021 volgde de veelbesproken machtswissel, waarbij Dumery haar sjerp moest afgeven aan Open VLD’er Björn Prasse. Hij is sindsdien burgervader in een coalitie met Vooruit, dat sinds de wissel drie schepenen heeft in plaats van de twee voorheen. CD&V en N-VA werden naar de oppositiebanken verwezen. Open VLD kreeg er naast de nieuwe burgemeester Björn Prasse en gewezen burgemeester Patrick De Klerck nog twee schepenen bij: Mitch De Geest en Kathy Kamoen.

Belangrijkste realisaties

De vorige meerderheid nam een reeks sociale maatregelen en gaf de Weststraat een facelift in het kader van het verkeersveiliger maken van schoolomgevingen. De huidige beleidsploeg realiseerde ondertussen ook een grote zone 30 en een fietszone in het centrum, en een veilige oversteek nabij d’Oefenschool. “Daarnaast versoepelden we het parkeerbeleid, rolden het cameranetwerk in de binnenstad verder uit en brachten wat kunst in het straatbeeld. Ook inzake openbare netheid staken we een tandje bij: ophaalzone 1 werd weer uitgebreid met het oog op de meeuwenoverlast en er kwamen ondergrondse containers bij. Tot slot deden we ook op evenementieel vlak serieuze inspanningen”, zegt Prasse. Deze meerderheid gaf ook de eerste spadesteek voor het nieuwe zwembad, dat begin 2024 opent. Een ander prestigeproject was de renovatie van de wandelweg van de Pier, die veel vroeger dan gepland kon openen.

Grootste miskleunen

CD&V en N-VA hadden gemengde gevoelens bij het meerjarenplan van de nieuwe ploeg. “Heel wat plannen worden doorgezet, maar we zijn bezorgd over de besparingen op sociaal vlak en het doorschuiven van gevoelige dossiers. Zowel voor de parking onder de Grote Markt als voor de strekdam is geen budget voorzien”, klonk het bij CD&V. “Door de realisatie van een nieuw cultuurcentrum stop te zetten, dreigt de stad drie miljoen euro subsidies te verliezen”, voegde N-VA toe. Burgemeester Prasse nuanceert. “Het vorige bestuur deed rond dat nieuwe cultuurcentrum beloftes die het nooit had kunnen waarmaken. De nieuwe strekdam is ondertussen in de maak. En voor de Grote Markt maakten wij gewoon een fundamenteel andere keuze, mét ondergrondse parking. Dat bestek is zo goed als klaar.” Een nieuwe King Beach laat nog op zich wachten, maar was ook meteen voor de volgende legislatuur aangekondigd.

Geplande projecten

Ondanks de ingekorte termijn kreeg de nieuwe meerderheid toch nog een en ander in beweging. “Zo zetten we een haalbaar alternatief in de steigers voor het stadhuis: in plaats van tien miljoen euro te pompen in een grootschalige renovatie, opteerden we voor een energetische renovatie in combinatie met de bouw van een nieuw administratief centrum in de buurt”, zegt burgemeester Prasse. Dankzij publiek-private samenwerking zal de bouw van het ‘Huis van de Blankenbergenaar’ geen euro kosten aan de stadskas. Prasse hoopt nog dit jaar aan te besteden, maar voor de eerste spadesteek wordt het kantje boord. Idem voor het woonzorgcentrum: eerstdaags wordt de knoop doorgehakt of de stad voor de uitbating met Mintus of Motena in zee gaat. De stad verwierf langs de Brugsesteenweg ook gronden voor de realisatie van een nieuw recyclagepark. De oplevering is volgens Prasse niet meer haalbaar deze legislatuur.

Het rapport

Bij de start van de legislatuur wou het nieuwe stadsbestuur eerst ‘orde op zaken stellen’, wat zich onder meer vertaalde in het gedoe met de concessies. De ‘onwettige’ badkarloting, de ‘zonevreemde’ frituren, ze gingen allemaal op de schop. In het tweede jaar van de legislatuur kwam corona de boel verstoren, in het derde jaar was er de wissel van de macht. Een nieuwe coalitie moest zich opnieuw inwerken. Een aantal zaken werd alsnog in gang gestoken, andere dossiers werden afgevoerd of bijgestuurd. Maar al bij al zagen we in de nieuwe meerjarenplanning die onlangs werd voorgesteld, toch een zekere continuïteit en dus verdient het stadsbestuur een voorzichtige voldoende.

Ons oordeel: Voldoende

