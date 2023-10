Gemeenterapport Beernem: Gestegen bouwprijzen zetten begroting ferm onder druk

Drie jaar na de start van de nieuwe coalitie tussen cd&v, Groen en Vooruit kan de meerderheid terugkijken op een rit waarin grote investeringen werden gedaan. Nadat cd&v onder leiding van burgemeester Jos Sypré voor nieuwe partners koos en N-VA naar de oppositiebanken verwees, werd sportpark Drogenbrood omgetoverd tot de werfzone van een nieuw zwembad. Bovendien wil het gemeentebestuur op 1 september 2024 starten met de bouw van een nieuwe gemeenteschool in Oedelem. Die grote investeringen zetten de begroting van onder druk en dat is meteen de grootste kritiek van N-VA.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Na een huwelijk van zes jaar tussen cd&v en N-VA scheidden de wegen van beide partijen in 2018. Terwijl Groen en Vooruit tot dan oppositie voerden, kregen ze na 2018 de kans om samen met cd&v te besturen. De Vlaams-nationalisten werden op hun beurt naar de oppositie verwezen. Stemmenkanon Gijs Degrande van N-VA haalde 200 voorkeursstemmen meer dan Jos Sypré maar kan door de nieuwe rolverdeling zijn populariteit louter als fractieleider uitspelen. Door de nieuwe regels voor de lokale verkiezingen zou Gijs Degrande in 2024 meer kans maken op de burgemeesterssjerp, want dan zal de persoon met de meeste voorkeurstemmen in de grootste fractie van de coalitie automatisch burgemeester worden. Afhankelijk van het resultaat van de verkiezingen, kan de Beernemnaar zich in 2024 aan een bestuurwissel verwachten. Het is vooral de vraag of Groen en Vooruit worden beloond voor hun werk binnen de meerderheid.

Belangrijkste realisaties

Bij het begin van de legislatuur schoof de nieuwe coalitie drie belangrijke thema’s naar voren in de meerjarenplanning. De bouw van een nieuw zwembad, een nieuw gebouw voor de gemeenteschool in Oedelem en armoedebestrijding jaarlijks met drie procent optrekken, waren de voornaamste speerpunten van het gemeentebestuur. Met de mobiele kruidenier De Komkommer komt het bestuur tegemoet aan de stijgende vervoersarmoede in de (deel)gemeenten. Hoewel het college tot vorig jaar vooral werkte aan de voorbereidingen en administratie van de bouw aan het nieuwe zwembad, wordt er sinds maart dit jaar druk gewerkt aan Drogenbrood. Wanneer de bouw van het zwembad klaar is, blijft voorlopig nog onduidelijk. Daarnaast zit de voorbereiding van de bouw van een nieuw gebouw voor de gemeenteschool in Oedelem in een laatste fase. De komende maanden moet het subsidiedossier finaal goedgekeurd worden.

Grootste miskleunen

In het begin van de legislatuur gingen de belastingen omhoog, volgens de meerderheid omdat die tarieven sinds 2003 niet meer veranderden. Zowel de aanvullende personenbelasting als de opcentiemen zijn in Beernem hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Bovendien ging de kostprijs van de bouw van het zwembad ferm omhoog, van acht naar bijna tien miljoen, door de gestegen bouwprijzen. Andere dossiers worden op de lange baan geschoven of verkleind. Volgens de oppositie gingen die keuzes vooral ten koste van investeringen in patrimonium en openbaar domein. Bij de bouw van de nieuwe gemeenteschool wordt de polyvalente zaal en een aantal andere elementen voorlopig nog niet uitgewerkt. Bovendien zouden de leerlingen van het internaat van De Bevertjes, waar de nieuwbouw moet komen, verhuizen naar De Notelaar tot duidelijk is wanneer ze naar hun nieuw gebouw in Brugge kunnen.

Geplande projecten

Het dossier van De Notelaar moet nog goedgekeurd worden door AGION, dat een deel van de kostprijs in de vorm van subsidies op zich zal nemen. De komende maanden lijkt het bestuur vooral te werken aan dossiers die bij hogere overheden moeten ingediend worden, om een aantal ingrijpende zaken in beweging te zetten. Men wil het zwarte kruispunt aan het station nog aanpakken om de veiligheid voor alle weggebruikers ferm te verhogen. Begin 2024 zouden de middelen daarvoor van de Vlaamse overheid moeten vrijkomen. De gemeente is ook vragende partij om het Industriepark Oost uit te breiden. Beernem zet daarnaast centen voor de fietsverbinding naar Wingene on hold, volgens de burgemeester om een volledige argumentatie op te maken. “Dit dossier zal niet meer voor deze legislatuur zijn”, klinkt het. De meerderheid belooft nog een Fietspunt aan het station en er komen nog investeringen voor speelpleinen.

Het rapport

De nieuwe coalitie schoot in 2018 pijlsnel uit de startblokken en zette een aantal ambitieuze investeringsprojecten in gang. De bouw van het zwembad vordert snel en voor de gemeenteschool is het enkel nog wachten op de nodige subsidies. In vergelijking met andere gemeenten is het relatief zeldzaam dat Beernem met net iets meer dan 16.000 inwoners helemaal alleen bijna 10 miljoen euro investeert in een nieuw zwembad. Het is anderzijds wel duidelijk dat de gestegen bouwprijzen wegen op de kostprijs van die projecten. Dat zet de begroting van de gemeente ferm onder druk, waardoor de meerderheid noodgedwongen keuzes moet maken. Het nieuwe, beperktere, plan van de gemeenteschool en uitgestelde investeringen zoals in kunstgrasvelden zijn daar een goed voorbeeld van.

Ons oordeel: Voldoende

