Gemeenteraadsvoorzitter Lendelede weigert verslag vorige zitting aan te passen na vraag van oppositieraadslid Francis Bonte: “Onbegrijpelijk”

Oppositieraadslid Francis Bonte (Trots op Lendlee) vroeg in de gemeenteraadzitting van Lendelede om het verslag van de zitting van december 2022 aan te passen, maar na een schorsing van de zitting weigerde de voorzitter dat te doen. “Ik had nochtans in december uitdrukkelijk gevraagd om mijn tussenkomst over de meerjarenplanning te notuleren in het verslag”, zegt Francis.

De gemeenteraadszitting van donderdag 26 januari was qua agendapunten een ‘mager beestje’. Tot het verslag van de zitting van december 2022 moest goedgekeurd worden. Francis Bonte van Trots op Lendlee wilde dat alleen maar goedkeuren als het bestuur het verslag zou aanpassen met de tekst van zijn tussenkomst van december, wat hij toen ook uitdrukkelijk gevraagd had bij zijn tussenkomst over de meerjarenbegroting.

Twee (dure) investeringen

“Ik had het schepencollege toen gevraagd om een financiële werkgroep met de oppositie op te richten om de meerjarenplanning te bespreken”, zegt Francis Bonte. “Maar kort nadien kreeg ik al een mail dat dit niet kon. Ik zei toen ook dat het bestuur niet duidelijk was over het beleid dat ze zouden voeren, dat in de meerjarenplanning de uitgaven sterk overschat waren en dat er slechts twee grote, bovendien te dure investeringen waren: aankoop bufferbekken Nelca en Hoeve Vercaemer. Ik vroeg toen uitdrukkelijk om dit op te nemen in het verslag, wat dus niet gebeurde.

“Er kon geen aanpassing komen. Dat is toch onbegrijpelijk? Dat getuigt van weinig respect”

“Donderdag vroeg ik om de zitting om dat aan te passen in het verslag. Daarop schorste voorzitter Bruno Vanoverbeke de zitting om te overleggen met de secretaris. De voorzitter heropende de zitting met de mededeling dat er geen aanpassing kon komen. Dat is gewoon onbegrijpelijk. Waarom mag mijn tussenkomst niet genotuleerd worden? Dat getuigt van weinig respect voor de gemeenteraadsleden van de oppositie! Een mandaat dat ook wij goed willen uitvoeren.”

De N-VA stond voor de volle 100 procent achter het standpunt van Francis Bonte.