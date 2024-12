Gemeenteraadsvoorzitter Hendrik Verkest dankt afscheidnemende raadsleden, hogere Wingense belastingen voor Ruiselede

Tijdens de jongste en voor dit jaar laatste gemeenteraad vóór de start van de nieuwe fusiegemeente Wingene, werden de belastingen voor volgend jaar vastgelegd. Ondanks de ingediende amendementen van oppositiepartijen Burgerbelangen en N-VA, besliste de raad dat in Ruiselede voortaan ook het hogere belastingtarief van Wingene wordt gehanteerd.

Concreet komt dit erop neer, dat de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor volgend jaar 7,8% zal bedragen. De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven 1.008 opcentiemen. Oppositiepartijen Burgerbelangen en N-VA, bij monde van Fabienne Allaert en Pieter-Jan Verhoye, dienden daarbij twee amendementen in. “Het is gebruikelijk dat bij een fusionering van twee gemeenten het laagste belastingtarief wordt behouden”, legde Allaert uit. “Vandaar pleiten we ervoor dat de belastingen worden teruggebracht naar het niveau van Ruiselede: de gemeentebelasting op 6,5% en de opcentiemen op 945.” Namens zijn fractie volgde oppositieraadslid Pieter-Jan Verhoye (N-VA) haar daarin.

Burgemeester Lieven Huys kon deze logica niet volgen. “Het is logisch, dat we in het nieuwe Wingene de Wingense belastingen hanteren”, aldus Huys. “We hebben de komende jaren de ambitie nog veel te realiseren en koken kost geld. De kiezer heeft ons het vertrouwen gegeven met 67% van de stemmen. We kunnen dus niet akkoord gaan met de amendementen, conform ons kiesprogramma.” Daarop werden de amendementen weggestemd en de nieuwe belastingen goedgekeurd met zeventien stemmen voor en zes stemmen tegen.

Lockdown

Op het einde van de zitting nam de voorzitter van de gemeenteraad, Hendrik Verkest, het woord. Hij verwees onder meer naar de moeilijke momenten tijdens de voorbije zes jaar, door corona en de algemene lockdown. “Waarschijnlijk maken we dit nooit meer mee”, aldus Verkest. “De bouwprijzen stegen zo fel dat het vrijetijdscentrum moest afgeslankt worden. De aangekondigde fusie was niet zo evident voor de lokale oppositie en niet zo vanzelfsprekend voor de Ruiseleedse bevolking. Uiteindelijk kunnen we heel die heisa en verzet relativeren, na de 42% die CD&V-RKD in Ruiselede behaalde. Wij zoeken de gemoedelijkheid en de kracht van het platteland en vermijden de stedelijke problemen.”

Voorzitter Verkest bracht nog hulde aan schepen Hedwig Kerckhove die de raad om gezondheidsredenen moest verlaten en aan Stefaan Verhelle, die hem plots moest vervangen. Tenslotte bedacht hij alle afscheidnemende raadsleden met een geschenk. Dat gold onder meer voor Willy Vermeersch, Fabienne Allaert, Martine Devisscher, Stijn Van Maele, Nick Schotte, Rinus Degroote, Jolenta Bogaert, Kobe Vandeweghe, Marie-Christine Vandendriessche, Maxim Lybaert en Vicky Vandycke.