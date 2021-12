Gemeenteraadslid Veurne pleit voor natuurinclusief bouwen en meer bomen

N-VA-raadslid Bart Goudeseune vroeg zich af waarom het stadsbestuur sinds 2019 geen geboortebomen meer heeft aangeplant en verwijst naar het Bomencharter. Hij dringt ook aan op het belang van natuurinclusief bouwen.

“Hoe komt het dat de laatste aanplant van 5 geboortebomen dateert van maart 2019, en dat was enkel voor Beauvoordenaren”, wilde Bart weten. “In het verleden werden geboortebomen geplant in onze stad in samenwerking met de Gezinsbond en Natuurwerkgroep de Kerkuil.”

“Dat heeft met corona te maken én met het vinden van geschikt terrein”, reageert Pascal Sticker. “Maar binnenkort zorgen we voor een primeur! We zoeken binnen de afbakening van het kleinstedelijke gebied voor recreatie nu iets noordelijker rond Veurne, waar natuur en landbouw hand in hand gaan, en waar we hopelijk een geboortebos kunnen aanleggen. Het afbakeningsproces en de publieke raadpleging zal starten in januari.”

Bomencharter

Bart wilde ook weten of Stad Veurne zich zal engageren via het Bomencharter in de collectieve strijd tegen de klimaatopwarming en het charter in maart 2022 zal ondertekenen. “Dat zien we als een soort windowdressing”, zei schepen Sticker.

“Natuurlijk staan wij achter de doelstelling, maar een formele belofte hebben we nog niet gedaan. De meerwaarde is dat we op een performante manier de telling bijhouden, zodat iedereen die kan raadplegen. Onze diensten hebben intussen al zo’n 230 bomen aangeplant, vooral als vervanging. In 2022 komen er alvast extra bomen in het Vaubanpark en aan de begraafplaats. Maar soms pleiten jullie als oppositie voor het behoud van parkeergelegenheid in plaats van voor klimaatbestendige bomen…”

“Om twee bomen terug te planten als er één verdwijnt, daarvoor doen we ons best, maar we laten ons niet in een keurslijf dwingen.” Stad Veurne is niet van plan om in te gaan op het voorstel van Bart om een streekeigen boom te planten in het midden van de rotondes aan de Nieuwpoortbrug, op het Zevensterreplein en de hoek van Pannestraat/Astridlaan/Daniel De Haenelaan, want dat zorgt niet alleen voor extra groen, maar draagt ook bij tegen de luchtvervuiling.

“Als het gaat om gewestwegen, moeten we daarvoor toestemming vragen, en bovendien kan het ook gevaarlijk zijn, want het zijn locaties waar veel zwaar vervoer moet passeren”, argumenteerde Pascal Sticker.

Natuurinclusief

Tot slot vroeg Bart of toekomstige projecten die de stad zelf bouwt voortaan natuurinclusief zullen gebeuren, zodat er in gebouwen ook plaats is voor gierzwaluwbroedkasten, huismussenbroedkasten, vleermuiskasten of kunstnesten voor huiszwaluwen. Hij drong ook aan op het informeren en stimuleren van burgers die bouwplannen hebben. “We kunnen dit niet verplichten, maar we zijn zeker bereid om mensen te sensibiliseren”, besloot Pascal Sticker.

(MVO)