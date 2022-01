Gemeenteraadslid Luc Lierman (Groen) geeft de fakkel door aan Katrien Anteunis (Vooruit)

Zoals afgesproken binnen het kartel van de partijen Groen en Sp.a (nu Vooruit) staat gemeenteraadslid Luc Lierman van Groen zijn mandaat halfweg de legislatuur af aan Katrien Anteunis van Vooruit.

Zij legt op donderdag 27 januari haar eed af in de gemeenteraad. De gemeenteraad vindt opnieuw plaats via videoconferentie. Katrien Anteunis (8 september 1963) woonde als dochter van een beroepsmilitair tot haar 24ste levensjaar in Duitsland.

Haar ouders huurden een appartement op jaarbasis in Knokke-Heist en waren dus iedere vakantie aan zee. Na haar studies Verkoop vestigde ze zich definitief in Knokke-Heist. In 1998 stond ze voor het eerst op de lijst van de SP en sindsdien is ze blijven hangen in de plaatselijke politiek. Katrien is gehuwd, heeft twee dochters en wordt in februari voor het eerst oma.