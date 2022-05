Gemeenteraadsleden in De Haan kunnen binnenkort ook ‘hybride’ vergaderen

De gemeenteraad in De Haan kon al van thuis uit gevolgd worden, maar binnenkort krijgen de raadsleden ook de mogelijkheid om digitaal de zittingen bij te wonen.

In de gemeenteraad van donderdag 12 mei werd een addendum van het huishoudelijk reglement goedgekeurd dat ‘hybride vergaderen’ toelaat. “Als één van de weinige gemeentebesturen slagen we erin om hybride deelname aan de gemeenteraad te realiseren. Het fysiek vergaderen blijft uiteraard het uitgangspunt, maar op deze wijze bieden we onze raadsleden tevens de mogelijkheid aan om vanuit een andere locatie de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bij te wonen.”

“Het digitaal livestreamen, verwezenlijkt in coronatijden, verzekert bovendien de openbaarheid van bestuur: iedereen kan de zittingen van de gemeenteraad van thuis uit volgen, een enorme vooruitgang. We merken dan ook dat de zittingen bij momenten zeer goed gevolgd worden via de sociale media”, zegt voorzitter Kris Steen.

Na de zomer

“De democratische principes die voor een fysieke vergadering gelden, blijven uiteraard van toepassing. Er kan overigens ook nog altijd geopteerd worden om ofwel enkel digitaal, ofwel enkel hybride te vergaderen”, klinkt het. Het systeem wordt na de zomer in gebruik genomen. (WK)