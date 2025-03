Fietspad tussen Geluveld en Zandvoorde weer stap dichterbij

Tijdens de gemeenteraad van Zonnebeke werd het grondwervingsplan van het fietspad Zandvoorde-Geluveld goedgekeurd en gaf de burgemeester uitleg over de stand van de werken aan de Zonnebeekse kerk.

“Het aanleggen van veilige fietspaden is een belangrijk punt uit ons mobiliteitsbeleid”, stelde bevoegde schepen Frans Deleu (#Team8980). “Er komen fietspaden tussen Geluveld en Zandvoorde en tussen Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke. Het dossier van het fietspad Zandvoorde-Geluveld werd reeds opgestart in 2021. Er moet een oppervlakte van 12.747 m² onteigend worden. De onteigeningskost wordt geraamd op 132.236,27 euro. De kosten voor de aankoop van de gronden valt ten laste van de gemeente, de aanleg van het fietspad is ten laste van de Provincie West-Vlaanderen. De gemeente moet ook nog instaan voor eventuele veiligheidselementen, zodat de totale kostprijs kan oplopen tot ongeveer 156.000 euro. De aanbesteding van de werken gebeurt in 2025-2026 en de realisatie is voorzien voor 2026-2027.”

Raadslid Luk Hoflack (Voor Zonnebeke) vroeg of er in de Kruisekestraat eenrichtingsverkeer zou worden ingevoerd, maar dat werd ontkend door burgemeester Koen Meersseman (#Team8980).

Restauratie kerk

Burgemeester Meersseman lichtte ook fase 3 van het restauratiedossier van de Zonnebeekse kerk toe. De totale kosten worden geraamd op 1.991.944 euro waarvan er ongeveer 1.200.000 euro wordt gesubsidieerd. Er werd ook nog een subsidie bij de Provincie aangevraagd. “De kerk van Zonnebeke is historisch belangrijk en daarom zullen de restauratiewerken gebeuren met respect voor erfgoed en ook passend voor meervoudig gebruik”, aldus de burgemeester. “Het betonrot moet worden aangepakt en ook het dak en de goten moeten hersteld worden. Binnenin komen er pleister- en schilderwerken. Verder komt er een sanitair blok en wordt er gewerkt aan de toegankelijkheid. De kerk zal multifunctioneel worden met natuurlijk plaats voor de erediensten, maar ook voor eventuele tentoonstellingen en andere evenementen. Samen met ons landhuis, museum en kasteeldomein zal in de toekomst de kerk een mooie site worden.” Zowel meerderheid als oppositie vonden het een mooi dossier. De start van de werken wordt nog steeds voorzien voor het najaar van 2025 en voor de duur van de werken wordt 300 dagen voorzien.