Gemeenteraad Zonnebeke: Beeld voor Leonie, zerken verdwijnen en hogere prijs in Museum

De gemeenteraad besliste dat er een beeld komt van Leonie Keingiaert in Geluveld en dat de oude zeker op de begraafplaatsen verdwijnen.

In 2021 en 2022 werden in Geluveld diverse activiteiten georganiseerd om Léonie Keingiaert de Gheluvelt, 100 jaar geleden als eerste vrouwelijke burgemeester van België aangesteld, op een passende manier te herdenken. Als blijvend eerbetoon aan haar wil Comité Léonie op de markt van Geluveld een buste plaatsen. Er werd een toelage van 15.000 euro toegekend. De toelage zal uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren en het plaatsen van een buste op de markt van Geluveld. Het zal een werk worden van Isidoor Goddeeris uit Passendale. Raadslid Koen Descheemaeker ( N-VA) liet een amendement stemmen waarbij het beeld na de plaatsing eigendom is van de gemeente.

Zerken

In de vorige gemeenteraad werd beslist om de verkoop van de verkoopbare grafmonumenten stop te zetten. De prijzen voor die grafmonumenten werden dan ook geschrapt aangezien ze niet langer te koop worden aangeboden. Deze monumenten zullen nu gesloopt worden. In een bijgevoegd punt vroeg raadslid Koen de zerken te behouden en gratis aan te bieden. “Dit is doet een serieuze afbreuk aan het funerair erfgoed. In andere gemeenten probeert men wel dat erfgoed te behouden.” Daarom vroeg hij de genomen beslissing te herroepen en de graven gratis aan te bieden. Hij werd daarin bijgetreden door de InSamenSpraak-fractie. Schepen Jan Vandoolaeghe ( #tem8980) hield echter voet bij stuk.

MMP1917

Het leven wordt duurder en ook in het Passchendaele Museum zorgt dit voor stijgende personeels- en energiekosten. Ook staan er enkele museumvernieuwingen op de planning en moet er rekening gehouden worden met de concurrentie met andere musea. Bovendien zijn de ticketprijzen sinds april 2020 niet meer gewijzigd. Daarom wordt voorgesteld om vanaf 1 januari 2023 de prijs van individuele tickets met 1 euro per ticket te verhogen. Dit komt dan op 11,50 euro voor een volwassene, 7 euro voor een student en 6 euro voor jongeren tussen 7 en 18 jaar. De groepstarieven blijven ongewijzigd. Kinderen onder 7 jaar mogen gratis binnen. Ook inwoners van Groot-Zonnebeke kunnen het museum gratis bezoeken.