Gemeenteraad Zedelgem buigt zich over reflecterende huisnummers: “Die leveren tijdswinst op in noodsituaties”

Op de meest recente gemeenteraad ging het onder meer over uniform reflecterende huisnummers. Voor elk adres in de gemeente maken die het verschil in noodgevallen, vindt N-VA Zedelgem. Burgemeester Vermeulen wil het houden op de politiecontroles, en de huidige voorraad zwart-witte bordjes. “Opnieuw een gemiste kans voor de inwoners en de hulpdiensten”, betreurt N-VA-raadslid Ann Pattyn.

In de jongste gemeenteraad kaartte N-VA Zedelgem de verzuchting aan die ze van hulp- en zorgverleners vernam. In Zedelgem zijn te veel huisnummers moeilijk leesbaar vanaf de rijbaan. Het klassiek wit vierkant formaat met zwarte cijfers dat de gemeente voorziet ontbreekt op heel wat adressen.

“Elke extra seconde telt”

“Elke extra seconde die een huisarts, ambulance, de politie of brandweer in een noodgeval moet zoeken naar het juiste adres kan er een te veel zijn”, stelde Ann Pattyn vanuit de N-VA-fractie. “Zeker in het donker of bij slecht weer is het voor de hulpdiensten moeilijk om het huisnummer vanaf de openbare weg te kunnen zien.”

“Het is soms moeilijk om het huisnummer vanaf de openbare weg te zien”

N-VA vroeg de gemeenteraad om werk te maken van zichtbare en reflecterende huisnummers voor alle woningen in Zedelgem. De gemeente biedt al aan nieuwe inwoners en bewoners van nieuwbouwwoningen gratis een huisnummerplaatje aan. Die zwart-witte exemplaren zouden reflecterend moeten worden. Een verplichting hoeft het volgens N-VA nog niet te worden. Maar alle inwoners zouden de kans moeten krijgen om hun bestaande huisnummer te vervangen of aan te vullen. Het gemeentebestuur zou ook kunnen communiceren over hun huisnummerbeleid.

200 nummers afgehaald

Burgemeester Annick Vermeulen kan het positief voorstel bijtreden, maar is niet volledig voor het N-VA-voorstel gewonnen. Er is immers net een campagne achter de rug in Veldegem om de inwoners bewust te maken van de (on)zichtbaarheid van hun huisnummers. De andere deelgemeenten volgen. “Vrijwilligers en de wijkagenten van politiezone Het Houtsche gingen op pad, en hebben 3.175 adressen gecontroleerd. Daardoor zijn 200 nieuwe huisnummers afgehaald op het gemeentehuis. De gemeente kocht recent 1.000 nieuwe huisnummerbordjes aan, aan 3 euro per stuk. Die willen we niet verspillen ten koste van reflecterende huisnummers.”

“Erg jammer”, counterde raadslid Pattyn. “Onze fractie lanceerde al het voorstel om hulp- en zorgverleners makkelijker en dichter bij woningen te laten parkeren. Ook ons idee om van Zedelgem een Hartveilige gemeente te maken, vindt bij de meerderheid CD&V-Nieuw geen gehoor (een project van het Rode Kruis dat de overlevingskans van een slachtoffer bij een hartstilstand én de eerstehulpzorg van de bevolking wil vergroten, red.). We staan in onze communicatie steeds voor een ‘warme en veilige gemeente’, maar helaas.” (HV)