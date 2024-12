Gemeenteraad van Oostende maakt zich op voor recordaantal interpellaties maandagavond

Op de gemeenteraad van Oostende van vanavond (maandagavond, red.) staan maar liefst 21 interpellaties. De oppositie laat van zich horen.

De gemeenteraad van vanavond is voornamelijk bedoeld voor lopende dossiers, aankopen en aanduiding van vertegenwoordigers in raden van bestuur. Er staan slechts elf punten op de agenda. Er is ook al een eerste wissel: Reddy De Mey (Vlaams Belang) legt de eed af in opvolging van Patrick De Vyt, die naar het bijzonder comité voor de sociale dienst trekt. Fractieleider Tom Lamont diende twee interpellaties in ‘namens Reddy De Mey’, een handigheidje zodat De Mey er al meteen kan invliegen. Hij kan vragen stellen over het voetbalstadion en vuurwerk tijdens de eindejaarperiode. Tom Lamont diende ook negen eigen interpellaties in over de zalmfabriek, administratieve verrichtingen, investeringen, de schulden, de zone 30, discriminatietesten, aankooppremie, dieren en het verschil tussen werken en niet werken. Jolan Deschepper (Vlaams Belang) interpelleert over de haven, hotel Terminus en het tijdelijk verbod op het houden van dieren.

Trotse interpellaties

De ploeg van Trots op Oostende laat meteen van zich horen met een hele reeks interpellaties. Kato Hoogstoel stelt vragen over ’t Bosjoenk, Hina Bhatti over toegankelijkheid, An Casteleyn over verkeersveiligheid, Silke Beirens over milieu en natuur en Bart Plasschaert over de inspiratienota. In de OCMW-raad zal Natacha Waldmann interpelleren over welzijn en zorg.

Karel Labens (meerderheid / Vooruit) mag de spits afbijten met een interpellatie over ontharding. Voor Vooruit zal ook Keshia Van Gaeveren de eed afleggen als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Zij volgt Maartje Snoeck op die aan de slag gaat als kabinetsmedewerker en het mandaat daardoor niet kan combineren.

De gemeenteraad start om 19 uur.