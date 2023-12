Gemeenteraad van Oostende keurt dossier Thermae Palace goed, John Crombez dropt daarbij wel een bommetje

De Oostendse gemeenteraad heeft groen licht gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van het Thermae Palace Hotel. Al dropte John Crombez wel een bommetje: er zou namelijk onvoldoende marktbevraging gebeurd zijn naar andere kandidaten.

De stad Oostende, de Participatiemaatschappij Vlaanderen en NV Restotel (huidige uitbaters, red.) zullen een samenwerkingsovereenkomst sluiten voor de herontwikkeling van de site: de renovatie van de Gaanderijen en het hotel en het bijbouwen op de parking naast het hotel. Het totale kostenplaatje wordt geraamd op 134 miljoen euro, waarvan 40 miljoen voor het gebouw.

Vragen

Er waren vragen van Yves Miroir (onafh.), Christian Verougstraete (VB) en Jeroen Soete over Mu.Zee (dat zou verhuizen naar het Thermae Palace Hotel, red.) en de appartementen. Oostende maakt momenteel een uitvoeringsplan voor de site van het oude zwembad en er kwamen vragen van Jeroen Soete of ook de parking aan de kant van de renbaan daar in zou vervat zitten. Het stadsbestuur was daarover niet duidelijk. Soete gaf dan maar zelf het antwoord: “Er is een plan dat op de parking. Eén bouwlaag mag, maar dat plan is ouder dan vijftien jaar en dus kan van dat plan afgeweken worden.”

Schepen Björn Anseeuw (N-VA) verduidelijkte dat het volume van de appartementen nog niet bepaald is en zei dat men eigenlijk net verheugd zou moeten zijn dat er nog geen plannen zijn. Over de momenteel geplande investeringen van 7 miljoen in Mu.Zee in de Romestraat en de verhuis zei schepen Bart Plasschaert dat het geen weggegooid geld zou zijn.

Geen mededinging

Het debat van meer dan een uur nam op het einde een opvallende wending toen John Crombez (Vooruit) een nieuw element aanbracht rond de mogelijke interesse van derden voor het project. “De marktbevraging tussen 2016 en 2018 leverde twee kandidaten op. Die procedure werd stopgezet. Er is echter nadien nooit een marktbevraging geweest voor het bouwen buiten het bestaande volume.”

Schepen Anseeuw reageerde meteen: “Je moet geen marktbevraging doen. Er is nog een lopend huurcontact, een sluimerend geschil dat al decennia loopt en er is een dringende oplossing nodig. We hebben er voldoende ruchtbaarheid aan gegeven en het is sprekend dat er geen interesse was.”

Waarop John Crombez opnieuw antwoordde: “Het klopt juridisch niet als kandidaten nooit geweten hebben dat er extra bouwvolume was op de parking. Er is na 2016-2018 nooit nog een bekendmaking geweest van de nieuwe voorwaarden. Het is onmogelijk om zo’n project toe te wijzen als het niet gepubliceerd is onder deze voorwaarden.”

Björn Anseeuw had uiteindelijk het laatste woord: “We wijzen niets toe. Het gaat niet om een overheidsopdracht, we richten enkel een projectvennootschap op.”

Burgemeester Bart Tommelein was het hele debat een zeer aandachtige luisteraar. De samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd door de meerderheid (Open VLD, N-VA, Groen, CD&V), de oppositie (Vooruit, Vlaams Belang) onthield zich, Yves Miroir stemde tegen.