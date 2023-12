Gemeenteraad van Koekelare buigt zicht over budget van 2024: “We blijven verder investeren”

Op de laatste gemeenteraad van dit jaar lonkte het lokaal bestuur al even naar 2024 met de voorstelling van het budget. Daarbij steken enkele belangrijke investeringen, zo licht burgemeester Patrick Lansens (Vooruit) toe. “Ondanks de moeilijke coronajaren en wereldwijde crisis beschikken we over een gezonde buffer om uitdagingen aan te gaan”, weet Lansens. Tom Pollentier (CD&V) maakte een kanttekening bij de budgetvoorstelling.

Burgemeester Lansens en het college hielden een presentatie van bijna driekwart uur over het komende jaar met toelichting bij de verschillende investeringen. “De aanleg van het nieuwe fietspad naar Zande is rond deze tijd klaar”, aldus Lansens. “Tegen het kerstverlof zal doorgaand verkeer richting Gistel en de kust terug mogelijk zijn en zal er dus veilig kunnen gefietst worden op het nieuwe dubbelrichtingsfietspad van 2,50 meter tussen de Korkentapstraat en de Zevekotestraat.”

Voor de aanleg van het fietspad langs de Werkenstraat zijn de eerste grondverkoopbeloften getekend, goed voor 110.000 euro. Dat is nu, maar wat na 1 januari? “De renovatie van sporthal 1, in totaal goed voor 3.300.000 euro, moet rond april en mei kunnen afgerond worden. Bijkomend wordt volgend jaar ook het hoofddak van de sporthal vernieuwd (175.000 euro), waarbij meteen ook extra isolatie wordt aangebracht.” Dit werk moet uitgevoerd kunnen worden in mei en juni, als alle trainingen en competities stil liggen.

Wegenwerken

De riolerings- en wegenwerken langs de Oostmeetstraat-Catstraat-Lekestraat gaan straks de laatste fase in tot op de grens met Leke. “Als het weer wat meezit, zouden ze rond het zomerverlof kunnen voltooid zijn”, duidt Lansens. Het project is afgewerkt tot aan de Binnenstraat, de werkzaamheden zijn nu volop bezig in de kern van De Mokker. “We zetten de komende jaren nog bijkomende stappen om het percentage inwoners waarvan het afvalwater aangesloten is op een waterzuiveringsinstallatie op te krikken van 58 naar 79 procent. In maart starten riolerings- en wegenwerken in de Sterrestraat, goed voor 1,6 miljoen euro aan gemeentelijk geld. Nutsmaatschappij Fluvius is al bezig met de aanpassingswerken.”

Komend jaar, na het zomerse bouwverlof, zal de restauratie kunnen starten van de onderwijzerswoning in Bovekerke, een beschermd monument. Kostprijs: 600.000 euro. “De gemeente kreeg negen jaar na de aanvraag eindelijk de toezegging van de renovatiepremie van 325.000 euro door Erfgoed”, weet de burgemeester. “We starten ook een aanbestedingsprocedure op voor de herbestemming van de kerk van de Mokker, een project dat dan in 2025 kan starten.” 250.000 euro is voorzien om de kerk over te kopen van de kerkfabriek. In de lente gaan belangrijke dakwerken van start. Koekelare zet verder in op acties in het kader van het klimaatplan en zet verder in op ledverlichting. Zo zal 68 procent van de openbare verlichting uit ledlampen bestaan, nu is dat 45 procent.

Tevreden burgemeester

De burgemeester uitte zich tevreden. “Het einde van de legislatuur nadert en we zitten volledig op schema om het merendeel van de geplande projecten tot een goed einde te brengen. Bij projecten die nog niet opgestart konden worden, zijn er belangrijke subsidies gemoeid die op zich laten wachten. Ondanks verschillende bijzonder moeilijke jaren, denk aan corona en de wereldwijde economische crisis, blijft Koekelare een financieel gezonde gemeente en hebben we alles goed onder controle.”

Oppositieraadslid Tom Pollentier (CD&V) wilde niet zomaar meegaan in dat verhaal. “We zien toch veel uitstel- en afstelbeleid. We stellen vast dat er met projecten wordt geschoven, zoals de heraanleg van de Belhuttebaan en de heraanleg van de Dorpsstraat. Het project in de Veldstraat verschuift van 2025 naar 2026 en over het jeugdhuis horen we niks meer.” Lansens repliceert. “Er staan al heel wat wegeniswerken gepland in het centrum en we zorgen er net voor dat niet alles tegelijk gebeurt om een vlotte doorgang mogelijk te maken. Voor verschillende projecten wachten we ook op belangrijke subsidies, zodat we een gezond financieel beleid kunnen voortzetten. Verder vergeet CD&V te kijken naar de vele projecten die wél al zijn gerealiseerd en nog in de pijplijn zitten”, aldus nog Lansens.