Gemeenteraad van Jabbeke keurt bouwpauze goed

De Jabbeekse gemeenteraad keurde maandag een bouwpauze goed. Deze tijdelijke maatregel houdt in dat de gemeente geen goedkeuring meer verleent aan grotere woonprojecten. Daarmee toont N-VA ook meteen aan dat het een inbreng heeft in de meerderheid, want deze bouwstop was zowat het enige waarmee men in de vorige legislatuur akkoord was met de andere oppositiepartij Groen.

Het komt niet te vroeg, want heel wat dorpsgezichten in Jabbeke en Varsenare zijn tegen de vlakte gegaan ‘dankzij’ de impuls van bouwpromotoren. Deze bouwstop is dan ook een poging om deze evolutie tot appartementisering tegen te gaan, en is voor alle duidelijkheid niet geldig voor particuliere bouwaanvragen. “De bouwpauze is ingesteld om de opmaak van het nieuwe ‘Beleidsplan Ruimte’ mogelijk te maken. De beslissing komt voort uit bezorgdheid over de beeldkwaliteit en leefkwaliteit van de dorpen”, zeggen betrokken schepenen Claudia Coudeville en Piet Berton. “Door de toevloed van aanvragen voor omvangrijke en compacte woonprojecten, en de recente verappartementiseringsgolf komt dit onder druk te staan. Om daar het hoofd aan te bieden, wil het bestuur nu een helder kader scheppen zodat (ver)nieuwbouwprojecten goed aansluiten bij de omgeving en voorzien zijn van voldoende kwalitatief woonaanbod. Om dit kader te vormen wil Jabbeke nieuwe ruimtelijke plannen opstellen, wat zal resulteren in het nieuwe ‘Beleidsplan Ruimte’. Dit plan zal het bestaande ‘Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan’ vervangen.”

Tot augustus 2026

“De bouwpauze biedt de gemeente de nodige tijd en ademruimte om de benodigde documenten en richtlijnen op te stellen die in de toekomst bepalen wat en waar er nog gebouwd mag worden. De bouwpauze is van start gegaan op 10 februari 2025. Er wordt beoogd om ze binnen de termijn van achttien maanden te laten eindigen (augustus 2026, red.). Dit zal samenvallen met de opmaak van een woonomgevingsplan of WOP. Het WOP zal op zijn beurt de basis vormen voor, en verder leiden tot, het creëren van het ‘Beleidsplan Ruimte’. Gedurende deze periode zal de gemeente nieuwe vergunningen gemotiveerd weigeren voor grote bouwprojecten zoals meergezinswoningen, het opdelen van grond in meerdere bouwgronden, en groepswoningbouwprojecten met of zonder aanleg van nieuwe wegen. Het is belangrijk op te merken dat de bouwpauze niet betekent dat er helemaal niet meer gebouwd of verbouwd mag worden. De bouw, verbouwing of herbouw van eengezinswoningen zonder verandering in het aantal woongelegenheden valt buiten de bouwpauze. Ook projecten van sociale huisvestingsmaatschappijen, en aanvragen voor ondergeschikte woongelegenheden zoals kangoeroewonen en zorgwonen, blijven mogelijk”, aldus de betrokken schepenen.

Voor vragen over concrete projecten kunnen inwoners nog steeds terecht bij de Dienst Omgeving van Lokaal bestuur Jabbeke. (PA)