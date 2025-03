Gemeenteraad van Bredene moderniseert huishoudelijk reglement

De gemeenteraad van Bredene heeft op 24 februari haar huishoudelijk reglement aangepast om “een moderner en transparanter debat mogelijk te maken.” “De vernieuwingen zorgen ervoor dat de besluitvorming toegankelijker wordt”, aldus burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit).

“Het huishoudelijk reglement verdiende een vernieuwing. In de zopas goedgekeurde nieuwe versie is er meer ruimte voor democratisch debat en vraagstelling. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat gemeenteraadsleden voortaan de mogelijkheid krijgen om het college van burgemeester en schepenen te interpelleren over lopende zaken en beleid.

Meerwaarde

Een raadslid, dat ten laatste op de vrijdag voor de raadszitting een vraag stelt, krijgt tijdens deze raadszitting een antwoord van de bevoegde schepen, waarop een debat kan worden gevoerd. Dit versterkt de controlefunctie van de raad en verhoogt de transparantie van het bestuur. Raadsleden, die tijdens de zittingen niet vooraf gestelde vragen stellen, krijgen uiteraard nog steeds een antwoord, al is een direct antwoord niet altijd gegarandeerd.”

Ook voor de burgers brengt het reglement volgens de burgemeester een vernieuwing en voordelen met zich mee. “Burgers krijgen nu al de kans om vragen te stellen tijdens het vragenkwartiertje, net voor de gemeenteraad begint. Het vragenkwartiertje blijft bestaan maar inwoners krijgen voortaan ook tijdens de gemeenteraad een inhoudelijk antwoord van het bestuur.”

“Om dit te garanderen, wordt hen wel gevraagd om hun vragen uiterlijk om 12 uur op de dag van de gemeenteraad in te dienen. Vragen kunnen ook ter plaatse gesteld worden, maar dan is een onmiddellijk antwoord niet altijd mogelijk.”

Deze modernisering van het reglement moet volgens de meerderheid bijdragen aan een dynamischer debat en een grotere betrokkenheid van zowel de gemeenteraadsleden als de inwoners.

Kristof Vermeire (Team Bredene) herhaalde maandag zijn kritiek op de nieuwe manier van vraagstellen in de gemeenteraad. “Zoals eerder bekend raakte, moeten gemeenteraadsleden voortaan enkele dagen voordien hun beleidsvragen indienen. Maar ook burgers, die een vraag in het vragenkwartiertje komen stellen, moeten dat nu doen. Alleen als je je vragen vooraf bezorgt, kan een inhoudelijk onderbouwd antwoord worden gegeven, beweert de meerderheid.”

Stropers

“Team Bredene is het daar niet mee eens. De voormalige oppositieleden van Alternatief24 kregen van mij als schepen altijd ter zitting inhoudelijke antwoorden, zonder dat ze ooit hun vragen vooraf hadden bezorgd. Uitgerekend zij die in het recente verleden heel wat spontane beleidsvragen stelden, leggen dit nu aan banden. ‘Stropers worden de beste boswachters’ luidt het spreekwoord…”