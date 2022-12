Gemeenteraad Tielt van thuis uit te volgen vanaf 2023

Vanaf 2023 zal iedereen van thuis uit de vergaderingen van de Tieltse gemeenteraad kunnen meevolgen. In de raadzaal hangen sinds kort drie nieuwe camera’s, die gekoppeld zijn aan een nieuw audiosysteem. Het gaat om een investering van 80.000 euro.

Tijdens de vergaderingen van de raad waren er regelmatig problemen met de microfoons, waarop de stad besloot een nieuw systeem te kopen. Het stadsbestuur koos er meteen voor om de raden ook live op te nemen. Vorige maand werd de opstelling aangepast en het nieuwe audiosysteem werd donderdag een eerste keer getest. “Het gaat niet alleen om betere audio”, zegt schepen van IT Klaas Carrette (CD&V).

Digitaal stemmen

“Er kan voortaan ook digitaal gestemd worden op de agendapunten, terwijl het bij commissies of andere vergaderingen ook mogelijk is om van op afstand in te bellen en de vergadering bij te wonen. Bij de eerste raad van 2023 (op 2 februari, red.) zal de raad voor het eerst live te volgen zijn, via de website van de stad en eventueel ook via andere kanalen. Drie camera’s aan de muur nemen daarbij automatisch beelden op van de persoon die aan het woord is.”