Gemeenteraad schept meer duidelijkheid rond laadpalen in Pittem

Tijdens de voorbije gemeenteraad op maandagavond 3 april legde oppositiepartij NPE enkele vragen op tafel rond de plannen voor laadpalen in Pittem. Burgemeester Denis Fraeyman schepte hier wat meer duidelijkheid rond.

De voorbije weken verschenen in de pers berichten over het aantal laadpalen dat in de diverse steden en gemeenten zouden voorzien worden en hierin werd melding gemaakt dat in Pittem zestien laadpalen zouden voorzien worden.

Oppositieraadslid Nathalie Delmotte (NPE) stelde hier enkele vragen rond. “Meer en meer inwoners zijn aan het overschakelen naar elektrisch rijden, maar het installeren van een eigen Wallbox is redelijk duur en heeft een grote impact op de energiefactuur. Recent vernamen we dat er in Pittem zestien laadpalen zouden komen. Zijn de locaties reeds gekend? Waarom werd er in zee gegaan met Total Energies en zullen er ook snellaadpunten voorzien worden? Zijn er al regels voor inwoners die zelf een laadpunt willen plaatsen?”

Mooie spreiding

Burgemeester Denis Fraeyman (CD&V) kon rond dit onderwerp alvast heel wat toelichten. “Wat de keuze voor Total Energies betreft is het eenvoudig, hiervoor werd een raamovereenkomst opgemaakt door de Vlaamse overheid waarin bepaald werd dat alle Oost- en Westvlaamse steden en gemeenten met deze concessiehouder dienen te werken.”

“Wat de locatie betreft hebben we inderdaad een lijst van zestien plaatsen samengesteld. In Egem zou dit aan het Buurthuis, op het Dorpsplein en aan de parking in de Sint-Germanusstraat zijn. We hebben ook twee punten voorzien aan de nieuw te ontwikkelen ambachtszone aan de vroegere steenbakkerij Ampe en aan Clarysse. Wat het centrum van Pittem betreft hebben we de volgende locaties voorgesteld: zaal De Magneet, de sporthal, de nieuwe verkaveling Plaatsmolen, aan het WZC Sint-Remigius, aan de parking in de Joris Wybostraat, op de parking aan de Carrefour, op het Verbiestplein, aan zaal De Fontein, op de parking in de Doelstraat, in de verkaveling De Koevoet en op de Markt. Wanneer je dit op een kaart bekijkt, zie je een mooie spreiding over het grondgebied. Dit voorstel zal nu door de concessiehouder bekeken worden en zij beslissen wanneer en waar het zal uitgevoerd worden en of de door ons aangevraagde snellaadpunten er ook effectief komen.”

“Wat particuliere initiatieven op eigen terrein betreft zijn er op dit moment eigenlijk nog geen sluitende regels. Ik wil er ook op wijzen dat je als particulier de mogelijkheid hebt om uw eigen laadpunt publiek te stellen. Wie tenslotte meer informatie wenst, kan altijd contact opnemen met onze milieuambtenaar die dan het concrete geval met de persoon zal bekijken.” (JG)