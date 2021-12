Gemeenteraad Oostende hervat na stroompanne

De gemeenteraad van Oostende is maandagavond even geschorst vanwege een stroompanne. De gemeenteraad verliep digitaal en was ook te volgen via een livestream. Een stroompanne in onder meer het stadhuis had tot gevolg dat de servers en ook de livestream uitvielen.

De gemeenteraad was slechts een goede twintig minuten aan de gang toen de raadsleden en kijkers van de livestream plots een zwart scherm te zien kregen. Een stroompanne in enkele centrumstraten, waaronder die van het stadhuis, leidde tot een storing. De servers van het stadhuis vielen uit en daardoor was het onmogelijk om de digitale gemeenteraad verder te zetten. De gemeenteraad werd dan ook tijdelijk geschorst. Na ongeveer anderhalf uur kon de digitale gemeenteraad worden hervat zonder problemen. Ook de livestream werkte weer.