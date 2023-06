Gemeenteraad on the Move strijkt neer in de Madonna

In het kader van Gemeenteraad on the Move was ’t Madointje in de Madonna op maandag 26 juni het decor van de gemeenteraad. De twintigtal aanwezigen in het publiek kregen na de raad een presentatie over de lopende dossiers in hun dorp, onder andere de groene plek, de werken in de Gistelhofstraat en Galgestraat en de trage weg tussen de Galgestraat en Kleine Merkemstraat.

Na eerdere passages in Poelkapelle en Bikschote streek de gemeenteraad maandag neer in de Madonna. In tegenstelling tot de Gemeenteraad on the Move in de andere twee dorpen was de publieke interesse met een kleine twintig aanwezigen wel veel kleiner. Na een lange gemeenteraad van drie uur had het bestuur nog een presentatie in petto over een aantal lopende dossiers.

Groene plek

Schepen Laurent Hoornaert (TOPE 8920) pronkte nog eens met de nieuwe groene plek die in hartje Madonna kwam op de plaats van de vroegere pastorie. “We hebben al veel gerealiseerd”, aldus de schepen. “Zo zijn er twee stopcontacten waar men gratis elektrische fietsen kan opladen. Ook het Mariabeeld dat in een nis bovenaan de pastorie stond heeft al een plekje gekregen. Wat nog ontbreekt is de matrixbeplanting, een speelelement en een faunapaal (die nestgelegenheden biedt voor verschillende diersoorten, red.).”

Trage weg 85

Schepen Jean-Marie Callewaert (Vooruit) kondigde aan dat de trage weg 85 tussen de Galgestraat, ter hoogte van Te Lande, en de Kleine Merkemstraat binnenkort aangepakt wordt. “We zijn bezig met de nodige vergunningen te regelen. Het is de bedoeling om in de periode november-maart die werken uit te voeren zodat we niet in conflict komen met de landbouwers. De voetweg zal er ongeveer hetzelfde uitzien als dat tussen de Donkerweg en Melkweg in Langemark. Het wordt 1,20 meter breed.”

Callewaert gaf ook nog mee dat de werken in de Galgestraat volgens planning verlopen. “Als het goed weer blijft kan de Galgestraat afgewerkt zijn tegen half oktober, om dan in de winter te beginnen in de Gistelhofstraat”, aldus de schepen van Openbare Werken.

Kapotte schommel

Schepen Peter Vantomme (N-VA) zei dat bij een schommel op het speelpleintje in de Kerkstraat houtrot is vastgesteld. Er komt een nieuwe schommel in aluminium. “Op vraag van verengingen werd ook gevraagd om een bank weg te doen en ruimte te voorzien voor kermisattractie voor de kerk. Dat is ondertussen ook al gebeurd.”

Zonnepanelen ‘t Madointje

Schepen van Onderwijs Heidi Coppenolle (N-VA) ten slotte vertelde dat VBS Madonna heeft gevraagd of de gemeente kon onderzoeken of er zonnepanelen kunnen geïnstalleerd worden op het dak van ’t Madointje. “Voor ons is dat niet zo interessant omdat de afname door ’t Madointje eerder beperkt is, maar misschien kunnen we iets doen met zonnedelen. Dat moet nog verder worden onderzocht”, besloot Coppenolle. (TOGH)