Gemeenteraad Moorslede start met minuut stilte ter nagedachtenis van medewerker Mélody (35): “Graag geziene collega”

De gemeenteraad in Moorslede begon donderdagavond met een minuut stilte ter nagedachtenis van Mélody Diéryckx (35), bediende op de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. “Ze was een graag geziene collega die hier vijftien jaar werkte”, aldus gemeenteraadsvoorzitter Marnik Vanackere (Sterk).

De dochter van Ruddy Diéryckx en Noëlla Carrein werd geboren in Roeselare op 9 augustus 1989. Ze is onverwacht overleden. Haar hobby was valschermspringen. Mélody was lid van de paraclub Moorsele.

Wegens het overlijden van Melody is de dienst burgerzaken de hele week enkel toegankelijk op afspraak. In de inkom van het gemeentehuis is er een rouwhoekje ingericht en ligt er een rouwregister.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 1 maart om 10 uur in de aula van uitvaartzorg Geldhof, Roeselaarsestraat 118 in Moorslede.