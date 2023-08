Gemeenteraad Middelkerke bespreekt aanvraag tot erkenning als stad: “Gebaseerd op historische stadsrechten van Lombardsijde”

Op de gemeenteraadsvergadering van 13 september staat een opmerkelijk agendapunt op het programma dat een significante stap in de geschiedenis van Middelkerke zou kunnen betekenen. Het betreft het indienen van een verzoek om van Middelkerke een officiële stad te maken, gebaseerd op historische rechten die teruggaan tot Lombardsijde.

Burgemeester Jean-Marie Dedecker benadrukt dat de historische context van deze aanvraag van groot belang is. “Op de voorgevel van het stadhuis van Brugge worden de wapenschilden van de middeleeuwse steden van Vlaanderen prominent tentoongesteld. En daar, links aan de gevel, prijkt het wapenschild van Lombardsijde.”

Gravin Margareta

Dat kleine vissershaventje ontstond waarschijnlijk in de 12de eeuw aan een kreek in de buurt van de IJzermonding. In 1248 werd het door Margareta, gravin van Vlaanderen, erkend met stadsrechten.

Deze verleende stadsrechten aan Lombardsijde gaven het dorp aanzienlijke privileges. Het beschikte over hallen, een schepenhuis, een hospitaal en zelfs een jaarmarkt.

Haringvangst

Bovendien was Lombardsijde destijds een belangrijk centrum voor de haringvangst, wat bijdroeg aan zijn economische en culturele bloei. Echter, door de geleidelijke verzanding van de kreek en de daaropvolgende moeilijkere toegang tot de zee, verloor Lombardsijde aan belang ten gunste van Nieuwpoort.

“Het verzoek om Middelkerke de status van stad te verlenen, gebaseerd op de historische rechten van Lombardsijde, roept een discussie op over de rijke geschiedenis van onze gemeente. Het herinnert ons eraan dat onze gemeente diep geworteld is in het verleden en een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de Vlaamse regio en dus de erkenning van stad verdient”, aldus burgemeester Jean-Marie Dedecker.