Gemeenteraad Langemark-Poelkapelle bespreekt fusie: “We zijn geen vragende partij”

Op de gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle kwam maandagavond een eventuele fusie met Staden en Houthulst ter sprake. Volgens burgemeester Dominique Cool (N-VA) is er op dit moment geen intentie om te fusioneren.

Het was Francesco Vanderjeugd (Open VLD), burgemeester van Staden, die op de gemeenteraad van donderdag 28 mei een bommetje dropte door te stellen dat hij informele gesprekken voerde met de burgemeesters van Langemark-Poelkapelle en Houthulst over een eventuele fusie. Op de eerste gemeenteraad in Langemark-Poelkapelle sinds dat nieuws stelde oppositiepartij CD&V in een toegevoegd punt de vraag over hoe het nu precies zit met die plannen. “We zien dit als heel ingrijpend voor onze gemeente en willen graag weten of hier nu effectief gesprekken zijn en wat jullie drijfveer hiertoe is”, aldus raadslid Lieven Vanbelleghem (CD&V). “Welk standpunt en motivatie nemen jullie hierbij in voor onze gemeente?”

Samenwerking

Burgemeester Dominique Cool (N-VA) liet weten dat er op dit moment geen intentie is om over te gaan tot een fusie. “We werden uitgenodigd door Francesco en Joris (Hindryckx, burgemeester van Houthulst, red.) om een en ander te bespreken aangezien we gelijkaardige gemeenten zijn met gelijkaardige problemen en hoe we die best kunnen aanpakken. De geest van het gesprek dat er was en de gesprekken die er zijn, is er vooral één van hoe we elkaar kunnen versterken door samen te werken. Ons standpunt met betrekking tot fusies is simpel: net als Houthulst en Staden zijn wij voorlopig helemaal geen vragende partij. Op dit moment kunnen we nog wel elk onze eigen boontjes doppen. Samenwerken met onze buurgemeenten, daar staan we echter absoluut en zeker positief tegenover. Op het moment dat we verplicht zouden worden om te fusioneren of dat er intenties zouden zijn in die zin, dan zal de bevolking daar zeker bij betrokken worden. Maar op dit moment neemt onze gemeente geen enkel initiatief en we voelen ons ook zeker niet gemotiveerd om op korte termijn te fusioneren.”