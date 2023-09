Gemeenteraad komt weer bijeen na zomerreces

Donderdag 14 september komt de gemeenteraad voor het eerst na het zomerreces opnieuw samen. Een jaar voor de lokale verkiezingen heeft het college van burgemeester en schepenen nog heel wat werk op de plank.

Naast een opvolgingsrapport over de uitvoering van het meerjarenplan, de goedkeuring van de gemeentelijke dotatie aan politiezone Het Houtsche en een resem beslissingen over intercommunales en maatschappijen wordt donderdag ook gedebatteerd over de aanleg van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en fietspaden in de Akkerstraat en Beverhoutsveldstraat. Ook de uitbouw van het speelplein aan de Wagenweg en aan het Bargepark ligt ter goedkeuring voor. Voor de aanleg van het plein aan de Wagenweg voorziet de gemeente in een investering van 25.000 euro, in het Bargepark investeert ze 50.000 euro.

Wandel- en fietspaden

Daarnaast komen op de gemeenteraad ook heel wat vragen en suggesties van de oppositie aan bod. N-VA zal het op de raad van 14 september wellicht hebben over de waterschade aan oc De Kleine Beer. “Daarover moet de gemeente snel klaarheid scheppen”, legt fractieleider Gijs Degrande uit. “Hoe groot is de schade en wat is de impact op de verenigingen? Zij moeten geïnformeerd worden zodat ze op zoek kunnen gaan naar oplossingen. Daarnaast moet het probleem opgelost worden. Kan de gemeente die kost op de verzekering afschuiven?”, vraagt Degrande zich af.

Vervolgens zal N-VA blijven hameren op het onderhoud van wandel- en fietspaden in de gemeente. “Onze fractie klopte al vaker op diezelfde nagel. Telkens horen we dat de gemeente in overleg gaat met de andere instanties die de betrokken wegen- en fietspaden beheren, maar een echte oplossing komt er niet”, legt Degrande uit. Daarnaast vraagt de oppositie zich af of het digitaal loket uitgebreid kan worden.

Voorts zal de partij ook vragen om opnieuw in te zetten op Reveil ter gelegenheid van 1 november. “Toen wij in de meerderheid zaten, lanceerden we dat en waren we bij de eerste vijftien in Vlaanderen. Dat was een enorm succes maar nu laten ze dat al een aantal jaar schieten, wat jammer is. Wij zullen vragen wat de gemeente dit jaar van plan is”, besluit Degrande. (Arno Van Haverbeke)