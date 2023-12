Gemeenteraad keurt zone 30 in Langemarkstraat en Wallemolenstraat goed

In een aantal straten in de gemeente zal een stuk trager gereden moeten worden. De gemeenteraad keurde maandag onder meer in de Langemarkstraat en de Wallemolenstraat in Poelkapelle een snelheidsbeperking van 30 km per uur goed.

Een heel stuk van de agenda van de gemeenteraad van maandag 11 december was ingepalmd door aanvullende verkeersreglementen. Zo wordt zone 30 ingevoerd in de Bikschotestraat tussen de Pilkemstraat en huisnummer 118, in de Schiethoek en de Langemarkstraat tussen de rotonde en huisnummer 18/25 en in de Schoolstraat en de Wallemolenstraat tussen de rotonde en de Kwellestraat.

Geen schoolomgeving

Jan Halewyck (CD&V) vroeg zich echter af wat is het kader is om zone 30 af te bakenen. “Volgens ons zou dat schoolomgeving en aangepaste straatontwerp die vraagt om niet sneller dan 30 te rijden, moeten zijn. Maar dat is het hier niet. Over de Schiethoek is misschien te discussiëren, maar dat zou moeten passen in een algemeen reglement voor alle dergelijke woonwijken zonder doorgaand verkeer. Het stuk Langemarkstraat is echter geen schoolomgeving en een tweebaansweg met aparte fietsstroken. Volgens ons heeft het geen zin om dat in te voeren als het straatprofiel niet visueel of technisch aangepast is. Zone 30 invoeren zonder handhaving heeft ook geen zin. En als het probleem nu is dat er in dit uitdagend lang recht stuk weg sneller dan 50 gereden wordt, handhaaf dat dan.”

Ook in Brugseweg?

Schepen van Mobiliteit Jean-Marie Callewaert (Vooruit) verwees naar de geplande vrijliggende fietspad dat er volgend jaar komt tussen Poelkapelle en Langemark. “In het ontwerp komen er fietssuggestiestroken wanneer men in de bewoning komt. Daar wordt sowieso zone 30 ingevoerd, ongeveer tot waar het nu voorzien is. Op de bewonersvergadering vroeg men waarom er moet gewacht worden om zone 30 in te voeren tot die weg aangelegd wordt. Er wordt ook zone 30 ingevoerd voorbij het rondpunt in de Wallemolenstraat. Ik denk dat als je het in de ene straat invoert en er is een draagvlak in de Langemarkstraat, dan is het beter om gezamenlijk de borden aan te kopen. In de toekomst zouden we ook in de Brugseweg zone 30 willen invoeren, maar daar hebben we AWV voor nodig.”

Leefbaarheid

“Het heeft ook te maken met de leefbaarheid van je dorp”, vulde burgemeester Dominique Cool (N-VA) aan. “Regelmatig hebben we iemand aan de lijn van de dorpskern van Poelkapelle of Sint-Juliaan die niet gelukkig is dat altijd al dat verkeer daar passeert. Zeker als ‘s nachts camions door de straat razen. Ik denk niet dat je iemand zal vinden in de Brugseweg of Langemarkstraat die daar rouwig om is.” (TOGH)