Gemeenteraad keurt ontwerp Zonnewende goed: grootste investeringsproject in de geschiedenis van Veurne

Het ‘totaalproject Zonnewende’ wordt de grootste investering ooit voor Stad Veurne. Aan het ontwerp van het Veurnse Architectenburo Filieux Janis B voor het bouwen van 4 nieuwe paviljoenen voor bijzondere jeugdzorg, inclusief sloopwerken, nutsvoorzieningen en de omgevingsaanleg van de site hangt een kostenplaatje van bijna 11 miljoen euro (inclusief btw). Een meerprijs dus van 3 miljoen euro ten opzichte van de oorspronkelijke raming van 7,6 miljoen euro.

De nieuwbouw van Jeugdhulp Zonnewende is niet alleen de grootste investering die het stadsbestuur binnen het huidige Meerjarenplan wil uitvoeren, maar ook de grootste in de geschiedenis van Stad Veurne.

Sinds 1962 is Jeugdhulp Zonnewende een thuis voor kwetsbare kinderen en jongeren in een groene en rustige omgeving vlakbij het stadscentrum. Meerdere generaties jongeren groeiden en bloeiden er onder de vleugels van gedreven begeleiders en medewerkers en vonden hun weg in het leven. Na 60 jaar dringt vernieuwing van de gebouwen zich op, want ze voldoen niet meer aan de eisen en de normen van vandaag. Omdat renoveren een veel te dure optie bleek, is er gekozen voor een nieuwbouwproject met 4 nieuwe paviljoenen waarin alle leefgroepen hun thuis krijgen.

Sociaal engagement

Jeugdhulp Zonnewende biedt een antwoord op een maatschappelijke noodzaak en is de vertaling van een sociaal engagement vanuit Stad Veurne in samenwerking met de Vlaamse Overheid. Wat in Zonnewende gebeurt is veelal onzichtbaar werk. Maar dat werk levert wel enorme en vooral langdurige resultaten op. Kwetsbare jongeren met een moeilijke thuissituatie vinden hier de essentiële rust en begeleiding die ze nodig hebben. Daarbij wordt er ook altijd sterk ingezet op samenwerking. Vanuit gedeelde zorg wordt er een veilige leefomgeving gecreëerd door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van elke jongere en die hen maximale ontwikkelingskansen geeft om zich te ontplooien. De medewerkers nemen de zorg van 47 jongeren van 3 tot 25 jaar op zich en zetten zich in om hen alle mogelijkheden te bieden zodat er een flink stuk van de (mogelijke) kansarmoede wordt weggewerkt. De ligging van Zonnewende nabij 4 secundaire en 5 basisscholen is bovendien uitstekend om die ontplooiingskansen te bevorderen. Door de verwevenheid met de stad met een groot vrijetijdsaanbod, kunnen de jongeren vlot deel uitmaken van het dagelijkse leven. De kleinschalige werkingen vormen het hart van Zonnewende. Elke leeftijdscategorie heeft er zijn eigen huis. Dat huis wordt snel een thuis waar jongeren zich geborgen voelen.

Het stadsbestuur heeft beslist om heel wat middelen in te zetten om de hulpverlening voor de komende generaties te garanderen. Met een nieuwbouw Zonnewende 2.0. kan de zorg worden overgenomen in een kwalitatieve energiezuinige omgeving die bijdraagt aan de positieve beeldvorming van Zonnewende als organisatie. De visie van Zonnewende en de invulling om tegemoet te komen aan de moderne behoeftes heeft architecte Janis Filieux perfect begrepen.

Janis Filieux maakte een ontwerp met 4 nieuwe paviljoenen. De groene omgeving krijgt een nieuwe invulling met meer aandacht voor biodiversiteit en bomen. Zonnepanelen, een geothermische warmtepomp, HR-glas, isolatie … zorgen voor een duurzame energievoorziening die bovendien binnen de 12 jaar zal terugverdiend is. Uit haar ontwerp blijkt dat ze heel goed heeft nagedacht over de inplanting in het geheel en de oriëntatie op de site. De leefruimtes zijn zuidelijk gericht, de nutsruimtes noordelijk. De gebouwen zijn logisch ingeplant, met aandacht voor private, semipublieke en publieke ontsluiting. Haar ontwerp valt op door de gezellige indeling met diverse hoeken en sferen, een moderne look en scheidingsmogelijkheden.

Prijsstijgingen

Nieuw is dat vzw Golfbreker haar intrek zal nemen in de administratieve gebouwen van Zonnewende. Golfbreker zorgt voor opvoedingsondersteuning bij 30 gezinnen en begeleidt 3 jongeren van 17-25 jaar in het autonome leven. Beide administratiediensten zullen zich in hetzelfde gebouw bevinden, maar elke entiteit behoudt haar eigen specifieke werking. Door deze gedeelde huisvesting is het logisch dat ook de begeleidingsexpertise wordt gedeeld, zodat jongeren vlotter kunnen schakelen binnen hun individuele begeleidingstraject.

Door de prijsstijgingen van de laatste jaren is initiële raming van 7,6 miljoen euro voor de totale investering opgelopen tot 10,8 miljoen euro. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden participeert hierin voor 4,5 miljoen euro. Het stadsbestuur hoopt dat de toewijzing van de aanbesteding nog eind dit jaar kan gebeuren. Dan zouden de werken in de loop van 2024 kunnen starten, en verwacht wordt dat ze een viertal jaar in beslag zullen nemen.

Guido Hoste, schepen van Welzijn: “Voor mij is dit een erg bijzonder en zelfs emotioneel dossier. Zowat mijn volledige leven heb ik de Jeugdhulp van dichtbij mee beleefd. In mijn gezin werden kwetsbare jongeren opgevangen. In 1964 werd ik directeur van het Vormingsinstituut en ik heb heel wat jongeren uit Zonnewende mee helpen groeien. Jongeren die de weg kwijt waren, die thuis geen sturing, warmte of liefde hadden. Een enquête in samenwerking met het Vormingsinstituut leerde dat 90% de rust vond om later stevig in het leven te stappen. Opvallend, zo’n 60% van de jongeren werd zelfstandige, en … er zijn amper faillissementen bij die groep. Binnen hun eigen gezin is er bovendien een erg groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ik zie al decennia hoe belangrijk het werk van Jeugdhulp Zonnewende is. Wij investeren niet in stenen, maar wel in de meest kwetsbare personen en die investering is het meer dan waard is.”