Gemeenteraad keurt ontwerp voor uitbreiding CC De Schakel in Waregem goed

In de zitting van dinsdag 7 juni keurde de voltallige gemeenteraad het ontwerp goed voor de uitbreiding van cultuurcentrum De Schakel. Ook de plaatsingsprocedure werd vastgesteld. Het volume van de oude bibliotheek maakt binnenkort plaats voor een nieuwe vleugel met een fraai terras en cultuurcafé als absolute pronkstukken.

De oude bibliotheek, die sinds 2017 eerst dienst deed als creatief Biblab en daarna als polyvalente zaal, wordt dan toch helemaal gesloopt. In de plaats komt een volledig nieuwe vleugel met diverse mogelijkheden. Het nieuwe complex (ongeveer 20 op 30 meter) zal iets kleiner zijn dan het volume van de oude bib (30 op 30 meter) en zal onderdak bieden aan heel wat nieuwe troeven voor het cultuurcentrum.

Leskeuken

Zo komt er op het niveau van de Zuiderpromenade een aantrekkelijk nieuw inkomsas en een cultuurcafé, waar men los van een voorstelling altijd terecht kan voor een hapje en een drankje. “De horecazaak krijgt een terras van 120 vierkante meter met zicht op het Regenboogpark en het vernieuwde Pand”, vertelt cultuurschepen Pietro Iacopucci (CD&V). “Op het niveau van de parking komt een nieuw sanitair blok en worden er vier polyvalente zalen ingericht, waaronder een leskeuken.”

Ook huidige gebouw wordt aangepakt

“We pakken ook het bestaande gebouw van het cultuurcentrum aan: er komt een vrachtwagenlift en de foyer wordt gerenoveerd en uitgerust met nieuw onthaalmeubilair en een vestiaire. De ruimtes links en rechts van de schouwburg, aansluitend op de foyer, zullen dan dienst doen als expositieruimtes.”

Tot slot krijgen de blauwe en rode zaal nieuwe toegangsdeuren, zodat alle verhuurzalen vanuit het nieuwe centrale circulatiepunt toegankelijk zijn. Nu is in het meerjarenplan van de stad een budget van 5,7 miljoen euro voorzien voor de uitbreiding van cultuurcentrum De Schakel en voor de werken in de Schakelbox, waar vroeg Cinéstar zat.