Gemeenteraad keurt herinrichting Wortegemseweg goed, Groen niet akkoord: “Plan voldoet niet aan de huidige veiligheidsnormen”

De gemeenteraad van Waregem keurde de herinrichting van een stuk fietspad langs de Wortegemseweg goed. Oppositiepartij Groen ging niet akkoord en stemde tegen. “Dit ontwerp voldoet niet aan de huidige veiligheidsnormen”, klinkt het. Schepen Philip Himpe (CD&V) houdt vast aan de plannen. “We gaan hier geen grond beginnen onteigenen.”

In het kader van de Kopenhagensubsidie worden de fietspaden in de Wortegemseweg, tussen de Keizerstraat en de Flanders Fieldweg, vernieuwd. De nieuwe fietsstroken zullen volgens het ontwerp van studiebureau Lobelle 1,75 meter breed zijn. De prijs van de werken bedraagt ongeveer 600.000 euro. De gemeenteraad keurde de herinrichting goed, behalve oppositiepartij Groen. “Wij stemmen tegen, dit voorstel voldoet simpelweg niet aan de huidige normen voor fietspaden”, reageren raadsleden Simon Wemel en Jan Cappelle.

“Het doet ons plezier dat de stad opnieuw investeert in fietsinfrastructuur. We weten dat alle betrokken partijen en schepen Himpe in het bijzonder verkeersveiligheid hoog in het vaandel dragen. Des te pijnlijker is het om vast te stellen dat in het ontwerp van 113 pagina’s, met zelfs regels rond kinderarbeid en terrorisme, er slechts één zin vermeld staat over de eisen van de stad zelf. Er wordt de aannemer enkel gevraagd ‘lijnvormige elementen en verharding van fietspaden aan te leggen’. Dat is alsof je tegen je architect zegt: ‘Bouw een huis’.”

Minimumbreedte

“Het studiebureau krijgt enorm veel vrijheid en leeft de elementaire regels van goede praktijk – in 2022 opgelegd door de Vlaamse overheid – niet na. De minimumbreedte van een fietspad moet volgens het vademecum Fietsvoorzieningen namelijk 2 meter zijn. Hier stelt het studiebureau 1,75 meter voor, terwijl de weg nochtans breed genoeg is om 2 meter te voorzien. De afstand tussen het fietspad en de wadi moet 75 centimeter zijn, hier wordt geopteerd voor 50 centimeter.”

“Bovendien voldoet de levensgevaarlijke aansluiting op het eenrichtingsfietspad, waarbij fietsers net voor het drukke kruispunt aan de Amerikaanse begraafplaats moeten oversteken, absoluut niet aan de kindnorm. Sinds de aanleg van De Vlecht is de Wortegemseweg de belangrijkste oversteekplaats over de E17 voor schoolgaande jeugd en sporters uit Waregem, Anzegem en Wortegem. We hopen dat iedereen die voor de verkiezingen dure beloftes maakte aan de kiezer, de kans grijpt om ze ook na te komen.”

Fietsersbrug

“We hebben simpelweg geen ruimte voor fietspaden van 2 meter breed”, antwoordt schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V). “De voorbije jaren veranderde de norm van 1,50 naar 1,75 en uiteindelijk 2 meter. We worden in snelheid gepakt. Toen het plan klaar was, had men net de norm gewijzigd naar 2 meter. De provincie en betrokken partners hebben de 1,75 meter goedgekeurd. Als we naar 2 meter willen, dan moeten we bij alle bewoners stukken grond onteigenen en zal de procedure nog veel langer aanslepen.”

Michiel Vandewalle (N-VA) benadrukt ook nog eens het belang van een nieuwe fietsersbrug over de E17. “Het besproken stukje fietspad zal hoger liggen, wat veiliger is dan de zogenaamde moordstrookjes. Maar de veiligste oplossing om fietsers over de E17 te loodsen, is via de beloofde fietsersbrug tussen de Keizerstraat en Kalkhoevestraat. Die moest er eigenlijk al geweest zijn voor De Vlecht, waar nu geen fietsers meer kunnen passeren.”

“Daarnaast moet er ook werk gemaakt worden van de Wortegemseweg bij de bocht met de Franklin Rooseveltlaan. Wij hopen alvast dat de schepen druk blijft voeren op het Agentschap Wegen en Verkeer.” “Dat zal ik zeker doen”, besluit schepen Himpe.