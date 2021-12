Gemeenteraad keurt aangepast meerjarenplan goed

Op de laatste gemeenteraad in Heuvelland is een aangepast meerjarenplan goedgekeurd. Er zijn enkele investeringen toegevoegd, onder meer voor het klimaatplan, de invoering van de zone 30 en het onderhoud van wegen. Voor 2022 is er zo’n 6 miljoen euro uitgetrokken. “Wellicht zal een deel van die middelen naar 2023 verschuiven, omdat veel afhankelijk is van overheden of subsidies”, zegt burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen).

Het meerjarenplan is sluitend. “Dat betekent dat we voldoende in kas houden en forse investeringen kunnen doen. Ook de schulden blijven we afbetalen, zodat de schuldgraad van Heuvelland verder zakt en we steeds minder nutteloze intresten moeten betalen. Die middelen investeren we dan in onze gemeente.”

Trots op de kerk

De burgemeester noemt het verbouwen van de kerk van Kemmel tot een ontmoetingscentrum de grootste realisatie. “Het is uniek voor de regio: niet alleen de herbestemming, maar ook de grondige verbouwing en het inrichten van een ontmoetingscentrum. Ik denk dat het een voorbeeld wordt voor Vlaanderen. Dat merken we aan de grote interesse bij andere besturen.”

“De combinatie van tekenacademie, workshopruimte en ontmoetingscentrum in de kerk is het sluitstuk van wat we in 2013 begonnen zijn, met de verhuis van de toeristische dienst richting de pastorie.”

Andere investeringen

Andere investeringen in 2022 zijn voor onder meer nieuwe ramen in het gemeentehuis, de nieuwe accommodatie van SK Nieuwkerke, de inrichting van de gekochte percelen in de Meersstraat in Westouter tot een natuurlijke waterspeelzone, het groot onderhoud van de landelijke wegen, de dorpskernhernieuwing in Dranouter en de rioleringswerken in De Klijte.