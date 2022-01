Gemeenteraad Ingelmunster keurt het hemelwater- en droogteplan goed

Op dinsdagavond vond er terug een digitale gemeenteraad plaats in Ingelmunster. Tijdens deze online zitting werd het hemelwater- en droogteplan goedgekeurd. Dit document geeft een beeld over hoe de gemeente op lange termijn omgaat met (extreme) regen en droogte. De bevoegd schepen Jan Rosseel zei dat de gemeente een dergelijk plan opmaakte in overleg met verschillende betrokken diensten.

Door de klimaatsverandering is de neerslag in ons land gewijzigd. Er is meer regen in de winter, minder neerslag in de zomer en ook de intensiteit van de buien neemt toe. Om hiermee om te gaan is het belangrijk om niet alleen meer ruimte te geven aan water, maar ook zoveel mogelijk het grondwater aan te vullen. Het hemelwater- en droogteplan bevat een visie over waar en hoe je hemelwater opvangt, infiltreert, buffert…

“Vandaag bestaat er geen vastgelegde opmaakprocedure voor een dergelijk plan”, verduidelijkt schepen van water Jan Rosseel. “De Vlaamse overheid werkt momenteel aan een regelgevend kader voor het statuut van een gemeentelijk hemelwaterplan en de onderlinge afstemming van de verschillende hemelwaterplannen binnen het stroomgebied van een waterloop. Wij hebben hier niet op gewacht. Het plan van Ingelmunster bevat een integrale ruimtelijke visie om de economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van wateroverlast te beperken en om het grondgebied robuust te maken voor de gevolgen van de klimaatsverandering.”

“De opmaak gebeurde in overleg met verschillende betrokken diensten. Onder leiding van Fluvius zaten we rond de tafel met alle water- en rioolbeheerders. Zo konden we onze visie op elkaar afstemmen en de actiepunten met prioriteiten bepalen. Daarnaast konden de dorpsgenoten het plan in het najaar van 2021 inkijken en was er een infomoment voor alle geïnteresseerde inwoners”, besluit schepen Rosseel.

Alle info op: www.ingelmunster.be/hemelwaterplan