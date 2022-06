Gemeenteraad in Wielsbeke stopgezet na ruzie over trage wegen

De gemeenteraad van 30 juni kende een abrupt einde. Na een schorsing vertrokken de oppositie en ex-schepen Magda Deprez (CD&V). Daardoor bleef de gemeenteraad slechts met 10 leden over. Dat is niet voldoende om de raad verder te zetten. Na het ontslag van de voorzitter en ondervoorzitter van meerderheidspartij in juni is dit voorval een tweede teken dat er onenigheid is binnen de rangen van CD&V Wielsbeke.

Magda Deprez zetelt al 27 jaar in de gemeenteraad. De laatste 15 jaar was ze schepen van landbouw en milieu. Vorige vrijdag diende ze een punt in om op de agenda van de raad te zetten. “Dat deed ik volgens de regels van de kunst. Ik had zelfs de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten gecontacteerd om me bij te staan. Nu verscheen dat punt niet op de agenda”, legde ze uit.

Toen ze tijdens het begin van de gemeenteraad de voorzitter daarop aansprak, ontstond er commotie en werd de raad geschorst. Na een kort overleg pakten de oppositie en Magda Deprez hun koffers.

Trage weg

Het punt gaat over een dossier dat de ex-schepen al 5 jaar behandeld had: een trage weg tussen Ooigem en Bavikhove. Enkele maanden geleden keurde de gemeenteraad de komst van die weg goed, maar nu zou het schepencollege de bouwvergunning vernietigen. In het punt had Magda de vraag gesteld waarom dat zou gebeuren.

“Er waren 7 bezwaarschriften over zwerfvuil, inkijk en vandalisme. Enkele maanden voordien waren er 30 met dezelfde bezwaren voor een speelplein daar in de buurt. Als ex-schepen moest ik mijn verantwoordelijkheid nemen om het punt op de agenda te plaatsen”, gaf ze aan.

Document niet in orde

Gemeenteraadsvoorzitter Frédéric Depypere legde het punt naast zich neer. “De vraag tot toevoeging van het punt was op tijd, maar één document was niet in orde. Daarnaast werd na de indiening de bouwvergunning voor de trage weg al vernietigd. Er was dus ook geen voorwerp meer. Daarom nam ik autonoom de beslissing het punt niet op te nemen, zoals het huishoudelijk reglement het voorschrijft.”

De oppositie nodigde Depypere uit voor een gesprek tijdens de schorsing, maar die hield voet bij stuk. Het gevolg: een stopgezette gemeenteraad. “Het punt was zeker correct ingediend en dat moet hij dan op de agenda zetten. Hij is voorzitter van 21 raadsleden en niet enkel van degene met wie hij verder wil”, klonk het bij U., N-VA en Vlaams Belang. Zij deinsden er niet voor terug om de naam Poetin in de mond te nemen.

Zoveelste klap

Voor CD&V Wielsbeke is dit opnieuw een klap. Eerder gaven diezelfde Frédéric Depypere en Marijn De Vos al ontslag als voorzitter en ondervoorzitter van de partij. Ze vonden dat er niet geluisterd werd naar de groep. Nu keerde ook Magda Deprez zich tegen de partij.

“Maar ik wil mijn partij zeker niet de rug toe keren. Ik kom de volgende keer weer naar de gemeenteraad en stem met mijn partij mee. Enkel over de trage weg en het niet agenderen van mijn punt ben ik het niet met het schepencollege eens”, liet ze nog duidelijk verstaan.

(NVR)