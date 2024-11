Gemeenteraad in Ingelmunster zet afscheidnemende raadsleden in de bloemetjes

Dinsdagavond vond de laatste gemeenteraad van de legislatuur 2019-2024 plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Ingelmunster. Onder de aanwezigen bemerkten we veel nieuwe raadsleden – zelfs de twee schepenen – die op dinsdagavond 3 december worden aangesteld.

Op het einde van de gemeenteraad sprak CD&V-raadslid Filip Blanckaert een bedanking uit richting zijn collega Sabine Lampaert, die na twaalf jaar politiek ermee stopt. Sabine stond inderdaad niet meer op de lijst van de jongste gemeenteraadsverkiezingen bij CD&V en dit door haar directeurjob in het wzc Maria Rustoord. Filip gaf een bloemtuil af aan Sabine. Ook Steven De Maesschalck, voorzitter van de gemeenteraad, had een dankwoord voorbereid. Hij stond stil bij de voorbije legislatuur, het vertrek van zijn voorganger Jean-Pierre Deven en zijn start als voorzitter van de gemeenteraad. Hij prees de inzet van alle raadsleden, ongeacht hun politieke strekking.

Elf raadsleden stoppen

Op het einde somde hij de elf raadsleden op die er vanaf 3 december niet meer bij zijn wegens geen deelname meer aan de verkiezingen, wegens niet-herverkozen of wegens persoonlijke redenen en die dus zelf afscheid namen. Er waren bloemen voor de schepenen Nadine Verheye (N-VA) en Katrien Vandecasteele (Open VLD). Ook volgende raadsleden van de meerderheid De Brug/N-VA/Open VLD kregen bloemen: Diederik Vanderheeren (N-VA), Ann Vandevelde (De Brug), Rudy De Bruyne (De Brug), Carine Geldhof (De Brug) en Evy Becquart. Sabine Lampaert (CD&V) kreeg eveneens een bloemtuil net zoals Enigo Vandendriesssche en Kurt Soenens (beiden Vooruit). Er was ook een bloementuil voor Steven De Maesschalk (N-VA), die als voorzitter van de gemeenteraad eveneens ermee stopt wegens zijn drukke beroepsbezigheid. Burgemeester Kurt Windels bedankte eveneens iedereen en zei dat men vanaf 3 december met een nieuwe en vooral jonge ploeg van start gaat. Daarna werd er nog gezellig nagepraat.