Gemeenteraad dankt brandweer en personeel voor inzet bij wateroverlast

Tijdens de gemeenteraad in Houthulst kregen de brandweer en het gemeentepersoneel een pluim voor hun inzet bij de wateroverlast in Merkem, zowel van meerderheid als oppositie. De gemeente organiseert onder andere een noodopvang voor geëvacueerde mensen in het Heuvelhuis in Klerken.

Het was Els Descheppere (N-VA) die tijdens de vragenronde op het einde van de gemeenteraad donderdagavond over de waterlast begon. “Ik wil van deze gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken die zijn uiterste best doet in Merkem om de wateroverlast te bestrijden. In de eerste plaats de vrijwillige brandweer van Merkem, maar zeker ook het gemeentepersoneel. Ik merk dat iedereen iedereen ondersteunt: mensen die spaghetti maken, die zorgen voor matrassen voor de brandweer van Antwerpen. Het is sjiek om te zien.”

Noodopvang

“Een dankuwel voor het gemeentepersoneel is zeker op zijn plaats”, vulde burgemeester Jeroen Vandromme (CD&V) aan. “Wanneer we de eerste berichten kregen over dat we mensen moesten evacueren, heeft het personeel zelf aangeboden om permanentie te houden in het opvangcentrum. Het gemeentepersoneel werkt daar heel flexibel aan mee. Ze zitten er absoluut niet in om overuren te kloppen.”

Zandzakjes

“Hetzelfde voor onze technische dienst”, vervolgde de burgemeester. “Voor het vullen en leveren van zandzakjes hebben ze enorm veel moeite gedaan. De mensen die rijden met de camion hebben al twee keer heel de nacht doorgereden om voldoende zandzakken te hebben voor onze mensen. Hetzelfde voor de brandweer. Die zijn dag en nacht in de weer. Je voelt op het terrein dat de mensen ook in de moeilijke situatie waarin ze zich bevinden, dat ze daar tevreden over zijn.”

Crisiscel

Eric Beghein (CD&V) vroeg of er al een inschatting is wanneer het voorbij kunnen zijn, maar daar moest de burgemeester op schuldig blijven. “Als we weten dat het stopt met regenen. U moet realistisch zijn, er moet nog heel wat water door de IJzer stromen. Zolang dat water niet gepasseerd is het nog koffiedik kijken. Ik ga iedere morgen naar de vergadering van de crisiscel. Daar hoor je heel goed wat ze doen. Het is met die informatie dat we het moeten doen.”

Heuvelhuis

Eric Beghein vroeg ook of er een oplossing gezocht wordt voor verenigingen die het Heuvelhuis niet meer kunnen gebruiken nu er daar een noodopvang voor geëvacueerde mensen is. “Voor elke vereniging die er overlast van ondervindt, zoeken we een oplossing”, antwoordde burgemeester Vandromme. “Ik heb al verschillende boze telefoons gehad, maar dat hoort daar nu eenmaal bij. De veiligheid van onze mensen komt op de eerste plaats. Ik denk dat daar ook geen discussie over is. Iedereen die de zaal reserveert weet dat gemeentelijke activiteiten voorrang hebben.” (TOGH)