Gemeenteraad bespreekt wateroverlast: “Zonnebekestraat laten overlopen om calamiteiten in Cayennestraat te voorkomen”

Naar aanleiding van de wateroverlast van 6 november vroeg Jan Halewyck (CD&V) of er al lessen getrokken zijn. Zo is er bij hevige regenval vaak geen doorgang meer in de Zonnebekestraat, maar volgens burgemeester Dominique Cool (N-VA) is dat een bewuste keuze.

Jan Halewyck (CD&V) begon zijn tussenkomst met de beklemtonen dat de regenval deze maand uitzonderlijk is. “Van de laatste 31 dagen waren er geen vijf zonder regenval, meer dan 280 mm regen in die periode met als gevolg oververzadigde grond, water dat afloopt, straten die blank stonden…”, somde Halewyck op. “Wat had er anders kunnen gebeuren om een deel van de problemen te voorkomen? is er een evaluatiemoment voorzien? Om het concreet te maken: is de Martjesvaart bijvoorbeeld voldoende onderhouden geweest de laatste jaren? Ook het onderhouden van baangrachten speelt hierin een belangrijke rol.”

Beken beter onderhouden

Schepen Jean-Marie Callewaert (Vooruit) vond dat de overlast binnen de perken bleef. “Het is de Provincie die instaat voor het beheer van de waterlopen en men heeft gelukkig een paar weken terug op onze vraag een stuk beek geruimd in Sint-Juliaan achter de Hanebeekstraat. We hebben ook vernomen dat men binnenkort start het riet weg te nemen in de Steenbeek. Dat zou in december gebeuren. Ik woon zelf dicht bij een beek. Ik heb gezien dat het water snel steeg, maar dat het ook heel snel weer wegtrok. Dat is wel omdat de beken beter onderhouden worden dan vroeger.”

Zonnebekestraat

“Ik denk dat wij meemaakten niet in verhouding staat met wat er gebeurde in een aantal van onze buurgemeenten”, vulde burgemeester Dominique Cool (N-VA) aan. “De samenwerking tussen de technische dienst en de brandweer is prima verlopen. De kennis van het terrein op basis van ervaringen uit het verleden heeft ook geholpen. Op een bepaald moment was er discussie om het schot in de Zonnebekestraat al dan niet open te zetten. We hebben dan beslist om dat niet te doen en de Zonnebekestraat te laten overlopen om geen calamiteiten te veroorzaken in de Cayennestraat. Een aantal punten zijn voor verbetering vatbaar, maar er is afgesproken om tijdens het volgende coördinatieoverleg die zaken te bespreken.” (TOGH)