Gemeenteraad beslist: Renovatie buitenschoolse kinderopvang is nabij

Begin november 2023 passeerde de storm Ciaran over de gloednieuwe gebouwen van kinderopvang Okidoki aan de Ichtegemstraat en toen ging het dak eraf en was er heel wat waterschade. De kinderen konden terecht in een leegstaande vleugel van Blijvelde, maar wanneer wordt Okidoki in ere hersteld?

De storm- en waterschade bleek bij nader inzien toch groter te zijn dan verwacht. Delen van het gebouw liepen onder water en de herstellingen zouden een werk van lange adem worden. Okidoki vangt maximaal tot zestig kinderen op en voor hen moest dringend een oplossing gezocht worden. Die werd meteen gevonden in de turnzaal van basisschool De Kreke in Kortemark. Maar dat bleek niet ideaal te zijn en een nieuwe oplossing was een leegstaande vleugel van Blijvelde.

“De gerechtelijke expertise vindt normaal gezien plaats op 1 april, maar we willen nu al een architect aanstellen zodat er snel tot actie overgegaan kan worden”, wil burgemeester Karolien Damman (CD&V) hierover kwijt. “De gemeenteraad beslist dat dit bestek, opgesteld door de afdeling Publieke Ruimte, wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 60.500,00 euro, inclusief btw.”

Bye bye Kiss & Ride

Daarnaast stelt het gemeentebestuur een landschapsbureau aan voor de verdere uitwerking van het dossier ‘groenblauwe dooradering’ in het centrum van de gemeente en daarvoor wordt 121.000 euro uitgetrokken. Het plan is om in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij de Krekebeek opnieuw bloot te leggen, om een groenblauwe ader aan te leggen tussen Talpes putten en de Krekemeersen.

Ook de Kiss & Ride-zone in de Handzamestraat aan de MMI Basisschool wordt heraangelegd. De zone – die eigenlijk meer als parkeerplaats gebruikt wordt waardoor het verkeer tijdens de spitsuren wel eens vast komt te zitten – wordt straks een voetgangersplein.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 76.384,28 euro, inclusief btw.