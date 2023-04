Gemeentebestuur stelt ambitieus nieuw verkeersveiligheidsplan in De Panne voor: tegen 2025 25% meer fietsgebruik

Tijdens de gemeenteraad zijn de grote lijnen van het nieuwe verkeersveiligheidsplan in De Panne voorgesteld. Daarin gaat bijzondere aandacht naar de zwakkere weggebruikers, zoals fietsers en mensen met een beperking. Inwoners kunnen nog verbeterpunten voorstellen. Het goedgekeurde plan zou vanaf 1 oktober in voege treden.

Burgemeester Bram Degrieck geeft toe dat zijn gemeente beter kan scoren op het vlak van verkeersveiligheid. Maar daarin komt verandering, met een ambitieus verkeersveiligheidsplan.

“Tegen 2025 willen we 25% meer veilige fietsbewegingen registreren. We merken trouwens dat er draagkracht is bij de burger om meer te fietsen. Dat zal heel wat aanpassingen in het straatbeeld met zich meebrengen, al vanaf oktober. De gemeente voorziet hiervoor een budget van 400.000 euro, 252.000 euro subsidie voor fietsinfrastructuur via het ‘Kopenhagenplan’, en subsidies voor Hoppinpunten (vervoersknooppunten met parkeermogelijkheden voor personenwagens en fietsen). We zullen een Raad voor Verkeersveiligheid oprichten die alle informatie zal bundelen.”

Snelheid

Een van de belangrijkste nieuwe maatregelen is het verlagen van de snelheid van 50 naar 30 per uur in de woonkernen en op gevaarlijke wegen. Er zal ook worden gewerkt op basis van zones, in plaats van straten. Op de grote assen blijft de maximumsnelheid 50 per uur. Met het oog op veilige verkeerszones worden er ook acht nieuwe woonerven ingericht. Daar is een snelheidsbeperking van 20 per uur van toepassing. In de Kasteelstraat zal een tonnagebeperking gelden.

Fiets

“We zullen ook een aantal fietsstraten invoeren in onveilige fietsomgevingen, maar geen al te lange fietsstraten, want dat wekt irritatie bij automobilisten”, aldus de burgemeester. “We willen ook een aantal fietsverbindingen realiseren, onder meer rond het station van Adinkerke. We hechten belang aan slimme groene fietsverbindingen, maar het is niet evident om ze bespreekbaar te maken en te realiseren, met alle betrokken partners. Zo zijn enkele paden en doorsteken wel toegankelijk voor mountainbikers, maar niet voor stadsfietsen. Waar geen extra fietspaden mogelijk zijn, willen we fietssuggestiestroken aanleggen, en dat zal zo’n 2,5kilometer zijn.”

“We willen een mind shift maken naar ‘meer fiets, minder auto’”

Fietsers moeten hun fiets ook veilig kunnen stallen. Daarom heeft de gemeente al 245 gestandaardiseerde fietsbeugels besteld. Er staan er al aan de Vijvers Markey. Op cruciale punten komen er fietskluizen – nu zijn er al een 50-tal – die je digitaal kunt openen en waar je je fiets kunt opladen. Op de site van de rijkswacht wordt een proefproject opgestart.

Mensen met beperking

Verder heeft het lokaal bestuur vastgesteld dat er te weinig parkeerplaatsen conform ingericht zijn voor mensen met een beperking. Die zullen in de volgende twee à drie jaar beter worden aangeduid en worden aangepast. Ook een aantal oversteekplaatsen is niet conform. Op termijn worden die aangepast met noppentegels, wegnemen van obstakels, (punt)verlichting of flikkerlichtjes, groene visuele aanduiding… Alle tram- en bushaltes moeten toegankelijk zijn of worden, en er komen Hoppinpunten.

Communicatie

De boodschap dat de zwakke weggebruiker een prominente rol in het verkeer krijgt, zal duidelijk worden gecommuniceerd. “We denken aan heldere, op maat gemaakte thermoplasten in het straatbeeld”, zegt de burgemeester. “We zullen ook een sensibiliseringscampagne voeren met de slogan ‘Ik zwaai naar jou’. Hierin betrekken we de scholen, met de vraag leerlingen te stimuleren om oogcontact te maken met automobilisten. Met deze campagne willen we dat mensen een mind shift maken naar ‘meer fiets, minder auto’. We treden met onze gemeente toe tot de Coalitie van 30, een onderdeel van de fietsdeal van De Grote Versnelling. Al vijftig gemeenten hebben daarvoor de intentieverklaring ondertekend. We zullen ook deelnemen aan de Week van de Mobiliteit.”

Alle burgers van De Panne hebben één maand de tijd om verbetersuggesties te doen. Daarna zal het definitieve plan ter goedkeuring worden voorgelegd op de gemeenteraad van juni. Vanaf 1 oktober 2023 treedt het nieuwe plan effectief in voege.