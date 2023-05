Gemeentebestuur richt zich tot De Watergroep voor structurele oplossing voor waterlekken in Boezingestraat

Het schepencollege van Langemark-Poelkapelle zal een schrijven richten naar De Watergroep om een structurele oplossing te zoeken voor de slechte leidingen in de Boezingestraat. Twee grote waterlekken in drie dagen tijd zorgden ervoor dat heel wat woningen in Langemark amper of geen water hadden. “Blijkbaar is dat een stuk waterleiding dat in heel slechte staat is”, aldus schepen Jean-Marie Callewaert.

Op vraag van Leen Louwagie (CD&V) gaf schepen Jean-Marie Callewaert (Vooruit) tijdens de gemeenteraad van maandag meer uitleg over de waterlekken die woensdag en vrijdag de helft van Langemark zonder leidingwater zetten. “Dat is nu het vijfde of zesde waterlek in de laatste tijd”, lichtte Callewaert toe. “Woensdag was er een breuk ter hoogte van de oude Flodder in de Boezingestraat. Vrijdag was er opnieuw een lek twintig meter verder. De Watergroep kwam snel ter plaatse. Alle respect voor die mensen die tot 1 uur ’s nachts hebben gewerkt.”

Barst van 50 cm

Toch laat het gemeentebestuur het daar niet bij. “We gaan vanuit het college een schrijven richten naar De Watergroep met de vraag om structureel te kijken wat er daar moet gebeuren. Moeten er daar nieuwe leidingen komen? Wij moeten daar niet over oordelen. Blijkbaar is dat een stuk waterleiding dat in heel slechte staat is. Ik ben daar vrijdag langs geweest. Dat was een barst van zeker vijftig centimeter”, vervolgde Jean-Marie Callewaert.

“Raar dat wij dan ook geen water hadden, ook al wonen wij zo ver van het lek”, reageerde Leen Louwagie, die langs de Brugseweg tussen het Canadees monument en Poelkapelle woont.

Watertoren Hooglede

“Bij ons op de Hagebos merkten we er niets van”, zei Callewaert. “Een tijd terug was er zoneoverleg in De Blankaart, waar we een rondleiding kregen. Er zijn daar vier grote pompen die water aanvoeren naar de watertoren in Hooglede. Een of twee van die pompen zijn ook bestemd om Langemark en Poelkapelle te voorzien van water. Ik heb daar geen bevestiging van, maar waarschijnlijk moeten ze dan die beide pompen afleggen of verminderen van druk om die werken te kunnen uitvoeren. Dat is mijn vermoeden.”

Analogie met verkeerslichten

“Het is heel gevaarlijk om daarover vermoedens te uiten”, kwam burgemeester Dominique Cool (N-VA) nog tussen. “Eigenlijk is het aan De Watergroep. Ik heb een vermoeden dat we daar een kwaliteit van buizen hebben naar analogie met de verkeerslichten, die meer dan hun tijd gehad hebben. Ik zou zeggen aan De Watergroep: dat zijn jullie zaken, los het op!” (TOGH)