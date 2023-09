Gemeentebestuur plant aanleg beachvolleybalveld op terreinen VK Langemark-Poelkapelle

Er zijn plannen om een beachvolleybalveld aan te leggen op het terrein achter de kleedkamer van voetbalclub VK Langemark-Poelkapelle. CD&V juicht het voorstel toe, maar vraagt zich af of het terrein in kwestie wel groot genoeg is. Tegen volgend jaar zou er daar al beachvolleybal gespeeld kunnen worden.

Het was Eddy Vanacker (CD&V) die had horen waaien dat het gemeentebestuur de intentie heeft om een beachvolleyveld aan te leggen. “Dat is positief”, reageert Vanacker. “De vraag was er al gekomen in 2021, omdat de federatie Volley Vlaanderen de campagne ‘Get Out’ had gelanceerd om beachvolley te stimuleren. Op het plan staat niet duidelijk waar het precies zal komen. Volgens de informatie die wij kregen, zou dat achter de kleedkamers van VK Langemark-Poelkapelle zijn?”

Eén of twee terreinen?

Schepen van Sport Jean-Marie Callewaert (Vooruit) bevestigde dat dit inderdaad de locatie is die men op het oog heeft. “We doen dat in overleg met de voetbalclub. Het was ons voorstel en het bestuur van de club heeft er geen probleem mee. Integendeel, ze zijn zelf ook vragende partij. We zitten nog samen met de diensten om te kijken hoe we dat in het juiste kader kunnen gieten. Zo moet er een aanpassing komen van het recht van opstal”, aldus Jean-Marie Callewaert. “We zijn ook nog aan het afwegen of we gaan voor één terrein of een combinatie van twee terreinen die eventueel nog door andere sporten kunnen gebruikt worden in de zomer. De bedoeling zou zijn dat men daar tegen volgend jaar kan beachvolleyballen.”

Genoeg ruimte?

Eddy Vanacker twijfelt echter of daar wel genoeg ruimte is. “De afmetingen van een beachvolleybalveld is 16 op 8 meter, terwijl de breedte van het terrein maar 16,90 meter is. Dat betekent dat er maar 45 centimeter uitloopzone is aan weerskanten.”

“Het is te zien of je de velden in de lengte of in de breedte aanlegt”, repliceerde schepen Callewaert. “Langs het kunstgrasveld is er ook een betonnen pad, dus we kunnen eigenlijk tot tegen het betonnen pad afsluitingen plaatsen. De sportdienst is nog volop bezig met dat uit te zoeken hoe we dat het efficiëntst kunnen.”

Eddy Vanacker vond dat het dan ook eens tijd is om een geste te doen naar de tennisclub. “We willen dat in het volgende meerjarenplan de mogelijkheid opgenomen wordt voor de aanleg van een indoor tennisterrein.” Schepen Callewaert antwoordde echter dat er nog sportverenigingen vragen hebben. “We proberen in de mate van het mogelijke iedereen te helpen.”