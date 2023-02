Gemeentebestuur Ingelmunster schenkt 40m² bouwgrond cadeau aan vastgoedontwikkelaar

De gemeenteraad in Ingelmunster van dinsdagavond 21 februari besliste, meerderheid tegen oppositie, om een stuk grond van net geen 40m² cadeau te doen aan de projectontwikkelaar van residentie Margaux in de Kortrijkstraat.

Vooruit-raadslid Enigo Vandendriessche vroeg waarom de grond gratis wordt weggeschonken. “We hebben er niets op tegen dat de projectontwikkelaar eigenaar wordt van de grond, maar wat ons betreft moet dat niet gratis gebeuren. Het argument dat de grond geen nut meer heeft voor de gemeente vind ik nogal zwak om zomaar grond weg te schenken. Als ik eens voorzichtig reken aan 250 euro per vierkante meter bouwgrond kon de gemeente toch makkelijk 10.000 euro daarvoor krijgen.”

Volgens de burgemeester is er niets aan de hand. Hij meent dat de grond in het verleden ook gratis in eigendom van de gemeente is gekomen. Enigo is echter niet overtuigd: “Een tijdje geleden kregen we een folder in de bus van Residentie Margaux, waar het hier over gaat. Op de achterkant kwam de burgemeester ruim in beeld. Nu krijgt dezelfde projectontwikkelaar een cadeau van zeker 10.000 euro van de gemeente. Ik hoop dat we ons geen zorgen moeten maken over de banden van de burgemeester met de vastgoedsector. Wij doen in elk geval niet mee aan dit spelletje.” De oppositiepartijen Vooruit en CD&V stemden tegen, de twaalf aanwezige raadsleden van de partij van de burgemeester (De Brug, N-VA & Open VLD) keurden het punt wel goed.

Speelplein

Op woensdagmorgen kwam de burgemeester al tussen bij de projectontwikkelaar. “Aansluitend op punt zes van de gemeenteraad van dinsdag, heb ik deze morgen contact genomen met de bouwheer van residentie Margaux in de Kortrijkstraat. De bouwheer verklaart zich akkoord om 5.000 euro te investeren in de aanleg van een speelplein in de buurt. Ik meen dat hiermee een oplossing is gevonden die tegemoet komt aan de gemaakte opmerkingen”, vult de burgemeester nog aan. (PADI)