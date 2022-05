Gemeentebestuur Heuvelland kiest er opnieuw voor om MUG-heli niet financieel te steunen: “Taak van de federale overheid”

Ook dit jaar zal de gemeente Heuvelland de werking van de MUG-helikopter niet financieel steunen. N-VA Heuvelland vroeg een gemeentelijke bijdrage van €1.600 of ongeveer 20 cent per inwoner. “ Indien we als gemeente moeten opdraaien voor wat de federale overheid niet doet, dat zijn we geen gemeente meer”, reageerde burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) op het verzoek.

Ook N-VA Heuvelland vindt dat de federale overheid hier zou moeten tussenkomen. “Dat recent de federale minister van Volksgezondheid andermaal een beslissing daaromtrent heeft uitgesteld doet ons andermaal een vraag stellen naar financiële tussenkomst van de gemeente. We kunnen ons bijgevolg niet blijven verstoppen achter die dooddoener dat de minister het maar moet oplossen,” aldus raadslid Ivo Fonteyne.

800.000 euro gezocht

De MUG-heli blijft het moeilijk hebben om de eindjes aan mekaar te knopen. De werking kost jaarlijks ondertussen ca. 800.000 euro. Dit is een serieuze stijging ook omdat er recent een nieuwe helikopter in gebruik genomen werd.

Nog steeds hangt men af van provinciale en gemeentelijke inspanningen, van sponsoring, giften en andere inkomsten.

“Omwille van die weigeringen door de meerderheidspartij in de gemeenteraad hebben we de laatste drie jaar zelf acties op touw gezet, waardoor we in totaal liefst 8.100 euro konden overhandigen aan de organisatie achter de heli. We voelen immers aan dat de bevolking niet opgezet is met de weigering van het gemeentebestuur om financieel te steunen.”

Ook dit jaar zal er een actie gehouden worden.