Gemeentebestuur bestudeert toekomstvisie voor Passendale

Op de gemeenteraad in Zonnebeke werd het project ‘DNA van een Dorp’ toegelicht. Op die manier wil het gemeentebestuur de dorpskern van Passendale versterken.

“Het project ‘DNA van het Dorp’ is een uniek project, waarbij samen met bewoners, bestuurders en experten een toekomstvisie wordt uitgezet voor een dorp, in dit geval voor Passendale, met respect voor de eigenheid en de authenticiteit”, aldus burgemeester Ingrid Vandepitte (#Team8980). “Dit project loopt sinds twee jaar en wordt ondersteund met provinciale subsidies. Het project stelde drie ambities voorop: Passendale om in te wonen, Passendale om in te circuleren en Passendale om in te verblijven, waarbij de nadruk ligt op wandelroutes, sportinfrastructuur, speelpleintjes, groenzones.

Niet in steen gebeiteld

“We moeten het zien als een document dat richtingen uitzet om de leefbaarheid van Passendale op een duurzame wijze vorm te geven”, aldus burgemeester Vandepitte. “Het masterplan is niet in steen gebeiteld. Wat we willen en kunnen realiseren, wordt bepaald door onze financiële mogelijkheden, maar ook door hoe alles evolueert. Dit is zonder meer een plan dat zijn tijd moet krijgen vooraleer alles overwogen en uitgevoerd wordt”, aldus de burgemeester.

N-VA-fractieleider Koen Descheemaeker vond het plan goed, maar vreesde dat het bij dromen zal blijven. Luc Hoflack (InSamenSpraak) vond dan weer dat elke deelgemeente dergelijk plan zou moeten krijgen. Hij vond het jammer dat te weinig rekening werd gehouden met de vergrijzing en waarschuwde voor na het wegtrekken van de plaatselijke middenstand voor spookdorpen.

Jeugdlokalen

Verder werden op de gemeenteraad ook de jeugdlokalen besproken. Zo voorziet de gemeente een subsidie voor de bouw van berglokalen voor de Chiro en KLJ Passendale. “We voorzien een nominatieve toelage van 105.000 euro, beperkt tot 70 procent van de totale kosten voor de bouw van twee bergruimten voor de jeugdverenigingen in Passendale aan PC De Craeye”, aldus schepen van Jeugd Koen Meersseman (#Team8980). “Naast deze bergruimte zal ook een stuk van de bijliggende koer verhard worden. De samenwerking met PC De Craeye komt er aangezien ook op hun gronden de bouw van een berglokaal willen voorzien en de resterende gronden door de gemeente in erfpacht zijn genomen. De gemeente hoeft op deze manier de BTW niet te betalen en de werken niet te coördineren.”