Gemeentebestuur Avelgem klaagt uitbaters kasteeldomein Bossuit aan voor lawaaierige en niet vergunde evenementen

Het gemeentebestuur van Avelgem heeft een advocaat onder de arm genomen en zal de uitbaters van het kasteeldomein Bossuit – de eigenaar en de erfpachter – aanklagen voor lawaaierige en niet vergunde feesten. De afgelopen maanden vonden er daar regelmatig evenementen plaats onder het mom van een ‘privéfeest’, die voor veel lawaaioverlast zorgden. “We willen dat evenementen die niet op voorhand zijn aangevraagd en toegelaten via het evenementenloket verboden worden”, vertelt burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen).

Bij het kasteeldomein van Bossuit zijn er de afgelopen maanden al verschillende problemen geweest van geluidsoverlast. “Begin oktober nog vond het openluchtfestival Freaky Festival plaats in de tuin van het domein en waren wij als gemeente niet op de hoogte gebracht van dit evenement en hadden wij ook niet de nodige vergunning verleend. Om die vergunning te omzeilen wordt het feestje dan neergezet als privé”, vertelt burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen).

“Die ‘privéfeesten’ zorgen voor te veel lawaaioverlast bij de buurtbewoners”

“Maar wanneer we ter plaatse kwamen met de politie zagen we dat het allesbehalve een privéfeestje was en dat er toch een ticketverkoop georganiseerd werd en er meer dan 500 man aanwezig is. Zonder de nodige aankondiging en vergunning is dit niet oké, want het zorgt ook voor veel overlast bij de buurtbewoners.

Klacht neerleggen

Omdat het al niet de eerste keer is dat er luidruchtige ‘privéfeestjes’ plaatsvinden op het domein, die dan achteraf georganiseerde evenementen blijken te zijn zonder de nodige vergunningen onderneemt het gemeentebestuur nu verdere stappen. De gemeente zal de uitbaters van het kasteeldomein – de eigenaar en de erfpachter – aanklagen.

“We willen dat evenementen die niet op voorhand aangevraagd en toegelaten zijn via het evenementenloket verboden worden”

“Specifiek gezien gaat het over de milieustakingsprocedure. Daarmee willen we een verbod in onze gemeenten op het houden van evenementen, die niet op voorhand werden aangevraagd en ook toegelaten werden via het evenementenloket. Want enerzijds zorgen niet vergunde muziekevenementen voor veel geluidshinder bij de buurtbewoners. Maar anderzijds kan ook de veiligheid van de bezoekers niet gegarandeerd worden, omdat er geen afspraken gemaakt werden met de politie, brandweer en hulpdiensten.”

Wanneer het verbod niet gerespecteerd wordt, vragen ze een forse dwangsom. De zaak werd vandaag ingeleid voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Kortrijk.