Gemeentebelangen pleit voor regenboogzebrapad aan vrije basisschool in De Klijte

Nu maandag wordt in de Fontein van De Klijte de laatste gemeenteraad van dit jaar gehouden. Er wordt onder meer gedebatteerd over het voorstel van de raadsleden Marjan Rouseré en Valerie Deknock, beiden Gemeentebelangen, om een regenboogzebrapad te installeren in De Klijte en dat ter hoogte van de daar gelegen vrije basisschool.

Een regenboogzebrapad is een gewoon zebrapad, waarbij de zwarte stukken gekleurd worden in de kleuren van de regenboog. Dat moet de aandacht vestigen op de strijd voor diversiteit en inclusie die de LGBTQ+-beweging nog dagelijks moet voeren.

Lydia Peeters

Het idee werd eerder gelanceerd door Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. In Heuvelland stellen Marjan en Valerie als locatie het zebrapad voor aan de school van De Klijte.

“Dat zebrapad ligt bij het binnenrijden van Heuvelland, waardoor veel mensen het zullen zien. Met de gemeente vragen we al jaren aan Agentschap Wegen en Verkeer om deze hele zone veiliger in te richten.”

LGBTQ+-beweging

“We hopen dat de installatie van een regenboogzebrapad een eerste stap kan zijn om in de schoolomgeving de voetgangers meer te doen opvallen en het verkeer er ook veiliger te organiseren.”

Het duo wil verder ook aan aandacht vragen voor de LGBTQ+-beweging. “Aanvaarding van wie je bent zou in onze maatschappij normaal moeten zijn, maar dat is het jammer genoeg nog altijd niet. Ook symbolische acties zoals deze dragen zeker bij tot bewustwording over het thema.”