Gemeente wordt straks eigenaar van gebouw Wave Sport dat de deuren sluit

Het nieuws dat Wave Sport Health & Fitness in de Hazebeekstraat in Oostduinkerke de deuren zou sluiten, verspreidde zich razendsnel en lokte heel wat reacties en vragen uit. Die kwamen er ook in de gemeenteraadszitting. Want de gemeente is wel eigenaar van de grond, maar niet van het gebouw. Burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen Dirk Dawyndt gaven tekst en uitleg.

“Twaalf jaar geleden kwam de eigenaar ons vragen om de grond ter beschikking te stellen om er een fitnesscentrum te bouwen en werd er een erfpachtdeal afgesloten”, legt schepen Dirk Dawyndt uit. “De gemeente heeft zich borg gesteld opdat hij het bouwproject zou kunnen realiseren.”

Terugval leden

“Wanneer de activiteiten, zoals in dit geval, worden stopgezet, dan gaat het pand automatisch over naar ons mits terugbetaling van het saldo van de lening. De eigenaar is ons eerlijk komen vertellen dat hij de financiële verplichtingen niet meer kan respecteren. Hij heeft het ledenaantal van zijn fitnesscenter zien dalen van 1.000 naar 650, waar corona en de huidige economische crisis zeker voor iets tussen zitten.”

“Wij kunnen dan ook niet anders dan het pand kopen en het saldo van de lening betalen. Wat we er concreet mee zullen doen, weten we nog niet. Wel staat vast dat we het voor onze jeugd en sportdiensten zullen gebruiken.”

Verschillende voorstellen

Burgemeester Marc Vanden Bussche pikt in: “Op enkele dagen tijd hebben we al massa’s voorstellen en aanvragen gekregen… Maar we moeten niet te voorbarig reageren, de verkoopakte is nog niet verleden! Wel staat vast dat dit pand een parel aan onze kroon is, en dat we er samen een mooi verhaal van zullen maken.”

“Maar het wordt geen fitnesscenter; we willen geen concurrentie aangaan met de privésector. Wel willen we de spinning behouden, omdat dit de enige is in deze regio. Het is zeker niet de bedoeling om de zaak uit te geven aan derden.”

“De zaakvoerder heeft tien jaar het beste van zichzelf gegeven en we willen dit afsluiten op een serene manier. Er zal aan de schattingsprijs worden verkocht, maar vandaag zijn we nog geen eigenaar. We nemen alle suggesties in overweging, ook of er aan groepssport kan worden gedaan, maar we gaan niet over één nacht ijs.”

Regeling abonnementen

Enkele oppositieraadsleden van N-VA en Koksijde Vooruit bleven aandringen of een concessie toch niet mogelijk zou zijn, zodat de huidige clubleden niet in de kou blijven staan. Raadslid Greet Verhaeghe (N-VA) wees erop dat er al een petitie circuleerde en Bart Pieters (Koksijde Vooruit) vroeg zich af of er achter het gebouw nog uitbreidingsmogelijkheden waren.

Zaakvoerder Johan Vanhoutte heeft wel alle leden op de hoogte gebracht zodat er een regeling kan worden getroffen voor de abonnementen.