Gemeente Wingene is dit jaar al 800 bomen rijker

Tijdens de voorbije gemeenteraad in Wingene stelde gemeenteraadslid Martine Devisscher (Burgerbelangen) de vraag omtrent de impact van de nieuwe bomenwet op het gemeentelijk beleid. Het antwoord van schepen Brecht Warnez (CD&V) is duidelijk. “Er ligt een stevig actieplan op tafel en dit jaar werden er ongeveer 800 extra bomen aangeplant.”

“Steeds vaker teisteren hittegolven ons land. Die hittestress leidt tot gezondheidsproblemen bij ouderen en jonge kinderen. En daarom is het ontzettend belangrijk dat we hierop investeren in bomen en andere openbaar groen, omwille van hun verkoelend effect”, weet gemeenteraadslid Martine Devisscher.

Nieuw wetsvoorstel

Gemeente Wingene wil tegen 2030, één extra boom per inwoner realiseren en dat buiten de bosgebieden. Bij gemeente Wingene komt dit neer op 14.600 bomen.

“Tot recent stelde zich een probleem waarbij de wetgeving geen onderscheid maakte tussen bomen en beplanting op privégrond en het publieke domein”, gaat Martine Devisscher verder. “Bomen moesten op minstens twee meter afstand staan van de perceelgrens. Als die afstand kleiner was, leidde dit tot klachten met het gevolg dat bomen opnieuw weg moesten. Het resultaat hiervan was dat gemeentebesturen aarzelden om zelf nieuwe bomen te planten.”

Dat probleem is nu opgelost. “Onlangs werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat een uitzondering voorziet voor bomen langs wegen en waterlopen. Deze bomenwijziging valt niet langer onder de twee meter regel. Om de ambitie binnen het Energie- en Klimaatpact waar te maken, is een jaarlijkse aanplant van 1.500 bomen nodig. Zal dit lukken?

Vele inspanningen

Schepen Brecht Warnez (CD&V) verduidelijkt: “Het is inderdaad zo dat bomen op openbaar domein langs waterlopen en wegen sedert 15 juni 2023 opnieuw op minder dan twee meter van perceelgrenzen mogen geplant worden. Sinds 1 september 2021 was dit tijdelijk niet meer van toepassing. Op zich heeft deze wetswijziging weinig impact op het gemeentelijk beleid. We hebben een stevig actieplan uitgewerkt om de vooropgestelde doelstelling te bereiken. Het plan focust niet op bebossing maar wel op bomen op de juiste plaats, zowel in het buitengebied als in de dorpskern. Alle inspanningen samen zorgen dat er dit jaar ongeveer 800 bijkomende bomen op het gemeentelijk grondgebied zullen aangeplant worden. Er werden 80 geschenkbonnen bij geboorte, huwelijk en nieuwe inwoners geschonken. Er zijn 250 bomen op openbaar domein aangeplant en 245 wilgenpoten werden verdeeld. Via ’t Stadslandschap West-Vlaamse hart zijn er naar schatting een 40-tal bomen bijgekomen en via de groepsaankoop hebben we 225 tuinbomen.”