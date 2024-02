Gemeente wil Melkerijweg verkopen aan Milcobel: “Geen openbaar nut meer”

De Melkerijstraat in Langemark verdwijnt van de kaart. Het gemeentebestuur zal het resterende stukje tussen Milcobel en de Bikschotestraat opheffen en wil het perceel vervolgens verkopen aan de zuivelcoöperatie. “Waar vroeger woningen gestaan hebben, wil het bedrijf ooit burelen bouwen”, antwoordde schepen Jean-Marie Callewaert (Vooruit) op de vraag van Leen Louwagie (CD&V) over de verdere intenties met het stuk weg.

De Melkerijstraat liep ooit van de Bikschotestraat tot de Groenestraat, maar een deel werd eerder al opgeheven voor de uitbreiding van Milcobel. Nu wil de gemeente ook het resterende stuk, tussen het bedrijf en de Bikschotestraat, opheffen. “Ongeveer een jaar geleden heeft Milcobel gevraagd om de voetpaden en de weg te herstellen”, legde schepen Jean-Marie Callewaert (Vooruit) uit op de gemeenteraad van afgelopen maandag. “Aangezien er daar geen bewoning meer is, kwam in het gesprek naar boven dat het bedrijf interesse heeft om dat stuk Melkerijstraat te kopen. In 2001, toen een ander deel van de Melkerijstraat al verkocht werd, bleek dat nog niet mogelijk omdat er toen nog bewoning was. Wij zijn daar niet veel openbaar nut meer in. Het stuk straat wordt nagenoeg uitsluitend gebruikt als ontsluiting van het bedrijf. Herstellingen zouden ook centen kosten en dus zijn we meegegaan in het verhaal om dat laatste stuk te verkopen.”

Er zijn wel nog enkele ontsluitingen van tuinen van woningen uit de Bikschotestraat. “Die kunnen als een private erfdienstbaarheid verder blijven bestaan. Het af te schaffen deel heeft geen verbindende functie meer, maar moet verder door de gemeente onderhouden worden. Door dit deel af te schaffen, wordt een kruispunt een inrit. Dat is duidelijker dan de huidige voorrangsregeling. Nu geldt op dit kruispunt een afwijking op de algemene voorrangsregeling binnen de bebouwde kom. Het verkeer in de Bikschotestraat zal na de afschaffing altijd voorrang hebben op het verkeer dat de inrit naar het bedrijf op- of afrijdt.”

Leen Louwagie (CD&V) vroeg wat de bedoeling is met dit stuk grond. “Nu dient dit tot toegang voor het bedrijf, maar wie zegt dat dit zo blijft, aangezien er nog andere toegangswegen zijn tot het bedrijf”, merkte Louwagie op. “Kan daarop gebouwd worden?”

“Als ik het goed begrepen heb, is het de bedoeling om waar die woningen vroeger gestaan hebben, ooit burelen te maken. Waarschijnlijk zal dat gebruikt worden als inrit naar die burelen”, antwoordde schepen Callewaert.