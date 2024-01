Gemeente neemt koopoptie op Parochiaal Centrum Knokke

Tijdens de gemeenteraad vroeg Kevin Vandewalle (Nu.Zwevegem) naar een stand van zaken rond het Parochiaal Centrum Knokke. “Ik heb reeds meerdere malen vragen gesteld rond dit PC. Telkens werd gezegd dat er niks zou veranderen nu de gemeente de uitbating overneemt van de ontbonden vzw. In de praktijk loopt dit toch anders”, klonk het.

Volgens het raadslid is de Knokkeschool het ganse gebouw aan het inpalmen zonder rekening te houden met de verenigingen. “Zo wordt nu de schoolopvang georganiseerd in de zaal, elke dag tot 18 uur. Dit betekent dat het gebruik van de zaal voor verenigingen nagenoeg onmogelijk is. Ik denk dan aan de organisatie van een kaartnamiddag. Ook de prefab-garage op de koer moet nu leeggemaakt worden. Deze wordt gebruikt door verenigingen om hun materiaal te plaatsen. Waar moet men met hun materiaal naar toe?”

Nieuwe huurovereenkomst

Burgemeester Doutreluingne (TB) bevestigde dat er een akkoord is voor een nieuwe huurovereenkomst met de dekenij (eigenaar, nvdr) zodat het gebruik naar de toekomst is bestendigd. “We nemen zelfs een koopoptie zodat op lange termijn het parochiaal centrum gewaarborgd blijft.”, klonk het.

Schepen Degezelle (CD&V) zei dat men inderdaad het PC gebruikt voor de naschoolse opvang, zoals men het vroeger al gebruikte voor het middageten en dergelijke en dit omdat de vroegere ruimte te klein was geworden. Een kaartnamiddag kan volgens haar wel nog, mits praktische afspraken te maken. “Wat de zogenaamde garage betreft, stond daar materiaal in van een privépersoon die deze goederen nu heeft weggehaald. Ander materiaal behoort tot de parochiezaal. In de kelder hielden bepaalde mensen vergaderingen, maar we raden aan dit niet meer te doen omdat de kelder naar verluchting toe niet optimaal is. Men kan gerust een ander lokaal in de school gebruiken.”

De schepen zei verder dat er al heel wat energie en tijd kroop in de overname en ze verder in dialoog zal gaan met de verenigingen.

(Geert Vanhessche)