Gemeente begint dit jaar met ontruiming kerkhof Bikschote

Volgens burgemeester Dominique Cool zou er dit jaar al kunnen begonnen worden met de ontruiming van het kerkhof, als eerste fase voor het slopen van kerk. Zoals het er nu voorligt blijft de toren wel behouden, maar pas tegen de zomer zou er een nieuw gedetailleerd ontwerp klaar kunnen zijn. “Ik voel wel dat iedereen vooruit wil met dit project”, aldus burgemeester Dominique Cool.

Op de gemeenteraad ‘on the move’ in Bikschote op maandag 8 januari gaf burgemeester Dominique Cool (N-VA) een stand van zaken van het masterplan voor het gemeentelijke patrimonium in het dorp. Beginnen deed hij echter met de reden waarom het masterplan er kwam. “We kregen diverse waarschuwen van Monumentenzorg over hoe krakkemikkig de kerk is: overal scheuren, stenen die loskomen, dakpannen los, glazen eruit… Monumentenzorg raadde ons aan om zo snel mogelijk een beslissing te nemen en zelfs om bij hevige wind de volledige omgeving van de kerk af te zetten met nadarhekken.”

Oud en versleten

In 2020 gebeurde een omgevingsanalyse van het gemeentelijk patrimonium in Bikschote, dat bestaat uit de kerk, de school, de Mariazaal, het KSA-gebouwtje, de BKO en de kleuterschool. “Met uitzondering van BKO en lagere school is alles eigenlijk oud en versleten”, vervolgde de burgemeester. “Toen we nadachten wat we ermee kunnen doen, was er één constante: van de kleuterschool het KSA-lokaal maken. Waarom? De renovatiekost is beperkt, KSA gebruikt het niet intensief dus langere levensduur, er is een afgesloten speelruimte en toegang tot het speelplein erachter. Wat dan met de BKO? Dat zouden we dan afbreken en er een pleintje, parking, leidingslokalen of vergaderlokalen voor lokale verenigingen van maken.”

Nieuwbouw school

Uit de analyse kwam ook de piste naar voren om een nieuw OC te bouwen op de terreinen van de school. “Dat zou betekenen dat we de school deels of helemaal slopen en vervangen door nieuwbouw. Er zou dan ook een nieuwbouw komen voor de kleuters op dezelfde site. Het voordeel is dat kleuter, lager en BKO allemaal op dezelfde site komen en faciliteiten samen kunnen gebruikt worden, én dat het voor 70% gesubsidieerd kan worden via Agion”, vervolgde de burgemeester. “Natuurlijk, als we hier investeren, dan heeft dat consequenties voor de kerk. Omdat we niet twee keer zwaar kunnen investeren in Bikschote, zou dat betekenen dat de kerk gesloopt wordt en er in de plaats een park komt met enkele relicten die we zouden overhouden van de kerk.”

Ontruiming kerkhof

Ondertussen werd in 2022 al een subsidiedossier ingediend voor de bouw van de nieuwe school. “Dus vandaag staan we op de wachtlijst om een nieuwe school te bouwen. De verwachte doorlooptijd is zes jaar, dus ten vroegste in 2028 zullen we een ontwerper kunnen aanstellen”, vervolgde Cool. “Ondertussen zijn we ook al bezig met de voorbereidingen om het kerkhof te ontruimen. In januari 2021 hebben we gezegd dat we geen concessies meer zullen toelaten en dat we de ontruiming van het kerkhof plannen in 2030 (kant Sint-Janstraat) en 2050 (kant school). In april 2023 beslisten we echter om dat te accelereren en de kant van de Sint-Janstraat vroeger te sluiten. Vanaf 1 mei zijn al aanplakkingen gebeurd, zodat we vanaf midden dit jaar wettelijk gezien kunnen starten met het ruimen van de graven. Wellicht zal dat in de praktijk eerder het einde van het jaar zijn.”

Toren laten staan

Vorig jaar stelde de architect de voorlopige plannen voor de site van de kerk voor. “Daar hoorden we de uitdrukkelijke wens om de toren te laten staan. Dat is een kostelijke zaak, maar iedereen was het daar wel over eens. Er was wel nog discussie om al of niet de spits te laten staan. De architect zegt: ik zou hem eraf doen. Anderen vinden dat de spits moet blijven. Voor ons maakt het niet zo veel uit. De kostprijs is ongeveer dezelfde, al hypothekeert het wel de optie om daar een uitkijktoren te maken, waarvoor subsidies kunnen gekregen worden.”

Nieuw ontwerp tegen de zomer

Burgemeester Cool zegt dat er sindsdien maandelijks constructief overleg tussen het gemeentebestuur en de kerkelijke overheid en de kerkfabriek. “Op de gemeenteraad van 11 december keurden we een samenwerkingsovereenkomst goed met de kerkfabriek die zal optreden als bouwheer. Ondertussen is er ook een ontwerper aan gesteld en kunnen we tegen de zomer een meer gedetailleerd ontwerp verwachten. Dan organiseren we ook opnieuw een inspraakmoment. De conclusie is dat we aanvoelen dat we allemaal vooruit willen met dit project. Als iemand met de voeten gaat slepen, dan ben ik zeker dat er niets gebeurt. Ik denk dat dat het laatste is dat je wil in Bikschote”, besloot Dominique Cool.