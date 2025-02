Gemachtigd opzichter aan schoolstraat vrije basisschool De Graankorrel uit protest twee weken in staking: “Voelen zich aan hun lot overgelaten”

Al sinds maandagmorgen staat er in de buurt van vrije basisschool De Graankorrel op het kruispunt van de Kasteel- en Sint-Jorisstraat in Wervik geen gemachtigde opzichter en dat heeft zijn reden. Johnny Vanhoutte is uit protest twee weken in staking. De directie en politie waren vooraf op de hoogte, maar toch staat er geen vervanger. Bert Verhaeghe (Team 2030) kaartte de verkeerssituatie aan tijdens de gemeenteraad.

Sinds half december is de Sint-Jorisstraat als schoolstraat op het kruispunt met de Koestraat afgesloten met een slagboom en aan de overkant met een verkeersbeugel. In het midden is er een doorgang voor fietsers die de school langs de achterkant in een straat met eenrichtingsverkeer verlaten. Het afsluiten om 8 uur blijkt een probleem. “Onze fractie ontvangt steeds meer signalen dat de verkeerssituatie aan basisschool De Graankorrel problematisch blijft en de samenwerking tussen de gemachtigde opzichters en de stad niet naar behoren verloopt”, zegt Bert Verhaeghe (Team 2030). “Recent ontvingen wij een zeer verontrustende boodschap van de gemachtigde opzichters zelf, waarin ze aangeven zich aan hun lot overgelaten te voelen.”

“Dit gaat niet alleen over chaotische toestanden aan de schoolpoort – met fout parkeren, overdreven snelheid en fietsers die in de fietszone nog altijd worden voorbijgestoken – maar leidt ook tot demotivatie en zelfs het afhaken van gemachtigde opzichters. Zo is één opzichter inmiddels uit onvrede in protest gegaan en dreigt hij definitief te stoppen als er geen oplossing komt.”

Vragen

Verhaeghe had een reeks vragen voor het schepencollege. Zo vroeg hij of het klopt dat er nog steeds geen duidelijke afspraken zijn rond de praktische modaliteiten van de schoolstraat en het gebruik van de slagbomen. “Waarom wordt de verantwoordelijkheid voor het bedienen van de slagbomen nu doorgeschoven naar de gemachtigde opzichters, terwijl deze beslissing door de schepen werd genomen”, is een van de vragen.

“Welke concrete maatregelen kunnen en zullen er genomen worden om deze problemen structureel op te lossen en wat heeft het schepencollege tot nu toe ondernomen om de gemachtigde opzichters in hun taak te ondersteunen en hun inzet te waarderen.”

Verhaeghe vroeg ook of er tijdens de piekmomenten door de politie effectief gecontroleerd wordt op overtredingen zoals foutparkeren op zebrapaden en voetpaden, overdreven snelheid en gevaarlijke manoeuvres. “Hoeveel bekeuringen zijn er uitgeschreven op deze locatie in de afgelopen zes maanden en welke maatregelen plant het college om de verkeersveiligheid op korte termijn effectief te verbeteren”, klinkt het.

“De gemachtigde opzichters voeren hun taak vrijwillig en met grote verantwoordelijkheid uit, in het belang van de veiligheid van onze schoolgaande kinderen. Ze verdienen respect en structurele ondersteuning, geen desinteresse of eenzijdige extra taken. Wij vragen dan ook met aandrang dat het stadsbestuur deze situatie ernstig neemt en snel werk maakt van duidelijke afspraken en een daadkrachtig verkeersveiligheidsbeleid rond de schoolomgeving.”

Not amused

Schepen van Mobiliteit Tom Durnez (cd&v) was duidelijk not amused met de vraag van Bert Verhaeghe. “We hadden in december in het stadhuis een overleg met de gemachtigde opzichters en dat is in alle sereniteit positief en constructief verlopen”, zegt Durnez. “Tot ieders tevredenheid. De gemachtigde opzichters doen enorm belangrijk werk en zijn fantastische vrijwilligers, waarvoor we veel respect hebben. De intentie is er om per dag een kleine vrijwilligersbedrag te voorzien, hoeveel ligt nog niet vast. We voorzien ook een regenbroek en een attentie.”

“Het probleem situeert zich in Sint-Jorisstraat aan de kant van de Koestraat. Er is aan de school gevraagd dat er iemand daar de schoolstraat om 8 uur gaat afsluiten en na een halfuur weer opent, maar de school doet dit niet. Er is geen personeel en geen tijd voor. In afwachting van een oplossing was de afspraak dat de gemachtigde opzichter hiervoor om 8 uur zou afsluiten.”

Handhaving

Na schooltijd zijn er dan ouders die foutparkeren voor dat de schoolstraat dicht gaat. “Samen met de politie gaan we werken met handhavingsweken verspreid in de loop van het jaar, foutparkeren is zonder excuus een GAS-boete of proces-verbaal”, zegt de bevoegde schepen. “Iedereen van de ouders draagt hierin een verpletterende verantwoordelijkheid. Moest iedereen zich aan de verkeersregels houden en enige hoffelijkheid aan de dag leggen dan zou de verkeersonveiligheid aan de scholen niet zo aangevoeld worden. Wat we nu doen als lokaal bestuur is dweilen met de kraan open als er geen samenwerking en geen bewustwording komt van diegene in het verkeer.”

“Sinds dat overleg verandert de praktijk niet”, reageert Bert Verhaeghe. “De handhaving laat te wensen over en is de enige manier om verkeersveiligheid terug te laten keren. Het is de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het lokaal bestuur dat de situatie daar veiliger wordt.”