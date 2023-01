Geert Van Tieghem is meest actieve gemeenteraadslid van Brugge

Meeste tussenkomsten: Geert Van Tieghem (N-VA)

Geert Van Tieghem is het meest actieve raadslid van Brugge. De fractieleider van N-VA nam de voorbije twee jaar 220 initiatieven, waarbij hij liefst 149 keer tussenkwam in de gemeenteraad. Niemand deed beter. “Voor mij is dat ook het belangrijkste instrument, omdat je daarmee in debat kan gaan met het schepencollege. Met N-VA proberen we constructief oppositie te voeren. Zelf schud ik graag eens aan de boom. Maandelijks steek ik bijna 100 uur van mijn vrije tijd in mijn mandaat. Ik doe het met hart en ziel. Voor de stad en voor de Bruggelingen. Sommigen vragen me om fulltime raadslid te worden, maar met de vergoeding van 250 euro – zeg maar een vijfde van een leefloon – kan ik mijn kinderen niet grootbrengen, hoor… Ik vind het schrijnend als ik zie hoe collega-politici in twee jaar tijd geen of amper initiatieven nemen. Ik zal het nog harder uitdrukken: ik vind dat die mensen niet op hun plaats zitten. Maar het is aan de kiezer om hierover te oordelen en straks te stemmen wie ze na 2024 wel en niet meer in de gemeenteraad willen zien.”