Geert Quintens (56) blikt terug op zijn eerste weken als schepen: “Ik wil voor mijn gemeente iets kunnen betékenen”

Met de 56-jarige Geert Quintens heeft het schepencollege naast Noël Delaere voortaan nóg een rasechte Nieuwmunsternaar in het zadel zitten. Ondertussen zitten de wittebroodsweken van de nieuwe ploeg erop, en kan het echte werk beginnen. “Die nieuwe ontmoetingsruimte voor Nieuwmunster móet er deze legislatuur echt komen”, aldus Geert, die als tweede schepen onder meer de bevoegdheden Jeugd, Onderwijs, Sport en Cultuur kreeg.

Hij blijkt wel degelijk politiek bloed in de aderen te hebben, alleen sloeg dat een generatie over. “Mijn grootvader August was gemeenteraadslid in Nieuwmunster, maar da’s al lang geleden. Van vóór de fusie. Ik heb hem zelf ook nooit gekend want hij is vrij jong overleden. Maar ik heb via mijn vader nog gehoord dat hij hier ooit opkwam met een eenmanslijst, en toen net een paar stemmen te kort kwam voor een zitje in de gemeenteraad. Later zou hij nog een schepenpostje geweigerd hebben”, vertelt Geert.

Thuis werd er weinig over politiek gepraat. “Ons moeder is destijds ook wel gevraagd geweest om op een lijst te staan, maar ik denk dat ze niet mocht van onze pa. (lacht) Ze was wel voorzitster van de plaatselijke KVLV-afdeling, dus waarschijnlijk heb ik dat engagement van haar.”

Landbouwerszoon

Nadat hij in 1993 in het huwelijksbootje stapte met Mireille Wieland, wisselde Geert het landelijke Nieuwmunster tijdelijk voor Blankenberge. “Maar zo heel lang heb ik het daar niet volgehouden: in 1995 zijn we al teruggekeerd. Ik ben een landbouwerszoon en ik miste de rust van de polders”, aldus Geert. Afgelopen zomer keerde hij overigens helemáál terug naar zijn roots. Na dertig jaar in Hoeksam te hebben gewoond, nam hij met vrouw en dochter zijn intrek op het ouderlijke hof in de Bommelstraat. “We hebben er grondig verbouwd, maar de oude schuur bleef intact. Nostalgisch, ja. Ik heb hier als kind nog de koeien helpen melken”, glimlacht Geert.

Terug naar de politiek: van 2001 tot en met 2006 zetelde Geert in Zuienkerke als OCMW-raadslid. “In 2000 versmolten Gemeentebelangen en Veilig Vernieuwen tot Lijst Burgemeester, en dat ging er bij mij moeilijk in: ik herinnerde mij die bitse verkiezingsstrijd uit mijn kindertijd. Voor mij waren dat dus twee heel verschillende strekkingen, en zo viel de keuze uiteindelijk op Zuienkerke Plus. De lijst van Martin Storme. Al herinner ik mij ook wel dat ik daar lang over heb nagedacht. Pas twee weken voor de lijsten moesten ingediend worden, hakte ik die knoop door”, aldus Geert. Hij belandde toen met 144 voorkeurstemmen in de OCMW-raad. “En in 2006 werd ik dan gevraagd door Alain De Vlieghe, voor Lijst Burgemeester… En ik heb ‘ja’ gezegd. Noem mij gerust een overloper – het wás ook zo”, knipoogt Geert.

Grote ontgoocheling

Bij de stembusgang van 2006 had hij wél voldoende voorkeurstemmen voor een zitje in de gemeenteraad. “Mijn grote frustratie daar, is dat de verkiezingen van 2018 – of liever het uitblijven daarvan – een gemiste kans zijn geweest. Dat was een enorme ontgoocheling: ik voelde aan alles dat ik erop vooruitging, alleen kreeg ik niet de kans om dat te bewijzen”, aldus Geert, die er anders nu misschien al een eerste termijn als schepen op had kunnen zitten hebben. Toen Nicole Van den Bossche in januari 2019 afstand deed van haar mandaat als gemeenteraadsvoorzitter, kreeg hij alsnog een nieuwe uitdaging in de schoot geworpen. “Ik heb me daar honderd procent voor ingezet en kreeg als voorzitter het compliment dat ik de gemeenteraad meer bij het besluitvormingsproces probeerde te betrekken. Ik wou er als voorzitter meer openheid in krijgen; meer toenadering tussen de raad en het college. Daar ben ik ook wel in geslaagd, denk ik. Lijst Burgemeester is bij de laatste verkiezingsronde ook meer als één team naar buiten gekomen.”

Wat er eventueel nog beter kan? “Een opmerking die geregeld terugkwam bij de huisbezoeken, is dat er vanuit het bestuur onvoldoende gecommuniceerd werd. Ook dat valt onder die openheid, en willen we dus graag aanpakken. We zijn alvast op de sociale media-kar gesprongen. Zelf wil ik binnen mijn bevoegdheden ook eens met alle spelers rond de tafel zitten om te luisteren wat er leeft en wat de noden zijn. De cultuurraad, onze twee basisscholen, de kinderopvang en de sportverenigingen; ik wil ze allemaal gehoord hebben”, klinkt het.

Of hij nog weet waarvóór hij destijds in de politiek ging? “Toen ik hier nog toneel speelde, was De Bommel ook al aan vernieuwing toe. Net als velen, droomde ik tóen al van een nieuw ontmoetingscentrum voor Nieuwmunster. Dat móet er deze legislatuur gewoon echt komen. Het was dus vooral vanuit een soort dienstbaarheid dat ik in de politiek ben gestapt. Vanuit de motivatie om iets voor mijn gemeente te kunnen betekenen. En daarvoor doe ik het nu nog steeds”, aldus Geert. Al speelt dat perfectionisch trekje hem soms wel parten. “Ik ben een gevoelsmens, en als ik iets doe, dan wil ik het goed doen. Maar in de politiek kan je nooit voor iederéén goed doen natuurlijk. Dat wringt soms wel een beetje.”

Zeer intensief

Intussen zijn de wittebroodsweken voorbij en kan het werk écht beginnen. “Het is is intensiever dan ik had gedacht”, zegt Geert, gevraagd naar zijn eerste indrukken als schepen. “Er komt enorm veel op me af, en als enige nieuwkomer in het schepencollege moest ik nog een beetje mijn weg zoeken. Maar het staat blijkbaar op mijn gezicht te lezen dat ik het graag doe. Geert, je stráált, hebben ze op mijn werk al een paar keer gezegd.” (lacht)

Geert geeft ondertussen al vierendertig jaar les aan de bakkerijschool van Ter Groene Poorte. “Ik ben daar destijds begonnen bij de afdeling brood en banket, maar geef ondertussen praktijklessen aan de toekomstige chocolatiers. Daarnaast heb ik ook lang avondles gegeven bij Syntra West, maar daar ben ik nu mee gestopt omdat het moeilijk te combineren werd met mijn schepenambt”, besluit hij.